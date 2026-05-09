Programación del sábado 9 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Luz Gabás, Vicente Vallés, talleres y firmas

El paseo de San Francisco afronta este sábado 9 de mayo la segunda jornada de la 45 Feria del Libro de Badajoz con una programación intensa desde la mañana y hasta la noche. Tras la inauguración oficial del viernes, la cita literaria continúa con presentaciones de libros, actividades infantiles, propuestas vinculadas al mundo del cómic y el fanzine, además de las firmas de autores en la carpa del Ayuntamiento.

La jornada tendrá como principales nombres propios a Luz Gabás y Vicente Vallés, que participarán por la tarde-noche en la Carpa de Conferencias. La escritora presentará 'Corazón de oro', a las 20.15 horas, mientras que el periodista y escritor Vicente Vallés hará lo propio con 'La caza del ejecutor' a las 21.00 horas.

Actividad desde la mañana

La programación comenzará a las 11.00 horas con el taller de revistas objetuales Pepe Murciego: Páginas en construcción, que se celebrará en la Carpa temática-Ambigú gráfico. A esa misma hora, la Carpa de Conferencias acogerá la presentación del libro Salvaje, de Alba Gustos Pérez, publicado por Editorial Adarve.

A las 11.30 horas será el turno de María López López, que presentará La phonétique en jeux, de Editorial Cuatro Hojas. Después, a las 12.00 horas, Ismael González dos Reis Pereira dará a conocer De ti para ti: la llave siempre estuvo dentro, publicado por Editamás. Media hora más tarde, a las 12.30 horas, Santiago Nicolás Matera presentará Mystery man nº3 Black Friday, también de Editamás.

La mañana se cerrará a las 13.30 horas con la presentación de 'Un paseo por los escudos de Badajoz', de Ángel María Muñoz Álvarez, editado por Editamás.

Programación infantil y Ambigú gráfico

La Carpa Infantil volverá a ser uno de los espacios más activos de la feria. El Rincón de lectura permanecerá abierto de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas. Además, habrá sesiones de cuentacuentos a las 12.00 y a las 20.00 horas.

La Carpa temática-Ambigú gráfico también tendrá protagonismo durante la jornada. Además del taller matinal, a las 17.30 horas se celebrará una presentación workshop abierto de autores y colectivos junto a un mercadillo de fanzines. Ya por la noche, a las 21.00 horas, está prevista la presentación de La Más Bella.

Tarde de presentaciones

La actividad de la tarde en la Carpa de Conferencias arrancará a las 17.30 horas con la presentación de 'Silêncio ensurdecedor II', de Luís Pedras. A las 18.00 horas será el turno de Wenzeslao Domingo Rodríguez Agudo con 'No soy sacerdote'.

A las 18.30 horas, Koba Escudero presentará 'Las batallas del bisabuelo'. Después, a las 19.00 horas, Juan Pedro Plaza Carabantes dará a conocer Recetario de dulces extremeños. La programación continuará a las 19.30 horas con Ángel Manuel Silva Ruiz y su libro 2025: un cuarto de siglo hacia el transmodernismo.

El tramo final de la jornada estará reservado para dos de las citas más esperadas del día: Luz Gabás, a las 20.15 horas, y Vicente Vallés, a las 21.00 horas.

Firmas de libros

La carpa del Ayuntamiento acogerá también varias firmas durante el sábado. A las 12.00 horas firmará Yadira González; a las 13.00 horas lo harán Santiago Nicolás Matera y Soledad Falero Santisteban; y ya por la tarde, a las 18.00 horas, será el turno de Luis Pedras.

A las 18.30 horas firmará Wenzeslao Domingo Rodríguez Agudo; a las 19.30 horas, Juan Pedro Plaza Carabantes y José Gamero Gil; a las 20.00 horas, Vicente Vallés; y a las 21.00 horas, Luz Gabás.