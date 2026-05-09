Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Romería BótoaGuardianes del planazoSentencia
instagram

Hasta el 17 de mayo

Programación del sábado 9 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Luz Gabás, Vicente Vallés, talleres y firmas

La segunda jornada de la cita cultural estará marcada por las presentaciones literarias, las actividades infantiles, el cómic y las firmas en la carpa del ayuntamiento

Luz Gabás y Vicente Vallés, los dos 'platos fuertes' del sábado 9 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz.

Luz Gabás y Vicente Vallés, los dos 'platos fuertes' del sábado 9 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz. / LA CRÓNICA

Carolina León Carvajal

Badajoz

El paseo de San Francisco afronta este sábado 9 de mayo la segunda jornada de la 45 Feria del Libro de Badajoz con una programación intensa desde la mañana y hasta la noche. Tras la inauguración oficial del viernes, la cita literaria continúa con presentaciones de libros, actividades infantiles, propuestas vinculadas al mundo del cómic y el fanzine, además de las firmas de autores en la carpa del Ayuntamiento.

La jornada tendrá como principales nombres propios a Luz Gabás y Vicente Vallés, que participarán por la tarde-noche en la Carpa de Conferencias. La escritora presentará 'Corazón de oro', a las 20.15 horas, mientras que el periodista y escritor Vicente Vallés hará lo propio con 'La caza del ejecutor' a las 21.00 horas.

Actividad desde la mañana

La programación comenzará a las 11.00 horas con el taller de revistas objetuales Pepe Murciego: Páginas en construcción, que se celebrará en la Carpa temática-Ambigú gráfico. A esa misma hora, la Carpa de Conferencias acogerá la presentación del libro Salvaje, de Alba Gustos Pérez, publicado por Editorial Adarve.

A las 11.30 horas será el turno de María López López, que presentará La phonétique en jeux, de Editorial Cuatro Hojas. Después, a las 12.00 horas, Ismael González dos Reis Pereira dará a conocer De ti para ti: la llave siempre estuvo dentro, publicado por Editamás. Media hora más tarde, a las 12.30 horas, Santiago Nicolás Matera presentará Mystery man nº3 Black Friday, también de Editamás.

La mañana se cerrará a las 13.30 horas con la presentación de 'Un paseo por los escudos de Badajoz', de Ángel María Muñoz Álvarez, editado por Editamás.

Programación infantil y Ambigú gráfico

La Carpa Infantil volverá a ser uno de los espacios más activos de la feria. El Rincón de lectura permanecerá abierto de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas. Además, habrá sesiones de cuentacuentos a las 12.00 y a las 20.00 horas.

La Carpa temática-Ambigú gráfico también tendrá protagonismo durante la jornada. Además del taller matinal, a las 17.30 horas se celebrará una presentación workshop abierto de autores y colectivos junto a un mercadillo de fanzines. Ya por la noche, a las 21.00 horas, está prevista la presentación de La Más Bella.

Tarde de presentaciones

La actividad de la tarde en la Carpa de Conferencias arrancará a las 17.30 horas con la presentación de 'Silêncio ensurdecedor II', de Luís Pedras. A las 18.00 horas será el turno de Wenzeslao Domingo Rodríguez Agudo con 'No soy sacerdote'.

A las 18.30 horas, Koba Escudero presentará 'Las batallas del bisabuelo'. Después, a las 19.00 horas, Juan Pedro Plaza Carabantes dará a conocer Recetario de dulces extremeños. La programación continuará a las 19.30 horas con Ángel Manuel Silva Ruiz y su libro 2025: un cuarto de siglo hacia el transmodernismo.

El tramo final de la jornada estará reservado para dos de las citas más esperadas del día: Luz Gabás, a las 20.15 horas, y Vicente Vallés, a las 21.00 horas.

Firmas de libros

La carpa del Ayuntamiento acogerá también varias firmas durante el sábado. A las 12.00 horas firmará Yadira González; a las 13.00 horas lo harán Santiago Nicolás Matera y Soledad Falero Santisteban; y ya por la tarde, a las 18.00 horas, será el turno de Luis Pedras.

Noticias relacionadas y más

A las 18.30 horas firmará Wenzeslao Domingo Rodríguez Agudo; a las 19.30 horas, Juan Pedro Plaza Carabantes y José Gamero Gil; a las 20.00 horas, Vicente Vallés; y a las 21.00 horas, Luz Gabás.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
  2. La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
  3. Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
  4. Así ha sido el atraco a mano armada en un estanco de Badajoz: 'Fue directa a la trabajadora y le puso la pistola en el abdomen
  5. Detenido por atracar a punta de pistola un estanco de Badajoz y llevarse 1.000 euros
  6. Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real
  7. El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
  8. Salud Pública activa protocolo tras un caso de meningitis en una guardería en Badajoz

La jueza descarta la violencia machista en el atropello mortal de La Codosera (Badajoz)

La jueza descarta la violencia machista en el atropello mortal de La Codosera (Badajoz)

Abel Bautista reivindica el ibérico extremeño en Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Abel Bautista reivindica el ibérico extremeño en Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Programación del sábado 9 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Luz Gabás, Vicente Vallés, talleres y firmas

Programación del sábado 9 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Luz Gabás, Vicente Vallés, talleres y firmas

Julio Morales : "En momentos de incertidumbre, Extraval da seguridad a la pyme y al autónomo extremeños"

Julio Morales : "En momentos de incertidumbre, Extraval da seguridad a la pyme y al autónomo extremeños"

Extremadura aplica el protocolo nacional de vigilancia ante el hantavirus sin medidas extraordinarias

Extremadura aplica el protocolo nacional de vigilancia ante el hantavirus sin medidas extraordinarias

Qué buscan los nuevos médicos al elegir plaza MIR y dónde queda Extremadura

Qué buscan los nuevos médicos al elegir plaza MIR y dónde queda Extremadura

UPA-UCE alerta de que los ganaderos extremeños llevan un mes sin poder vacunar contra la lengua azul

UPA-UCE alerta de que los ganaderos extremeños llevan un mes sin poder vacunar contra la lengua azul

Burguillos del Cerro reúne a España y Portugal para debatir cómo digitalizar los pueblos sin perder autonomía

Burguillos del Cerro reúne a España y Portugal para debatir cómo digitalizar los pueblos sin perder autonomía
Tracking Pixel Contents