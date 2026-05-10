Badajoz se entrega a la fe rociera con el inicio simbólico del camino

La capital pacense ha amanecido hoy con ganas de romería y el polvo del camino. Este domingo 10 de mayo, la ciudad se ha dejado llevar por un sentimiento marismeño que ha brotado desde la Iglesia Parroquial de San Agustín. La Hermandad del Rocío de Badajoz, con unos 650 integrantes, ha vivido uno de sus días grandes marcando el inicio de un itinerario que culminará en las plantas de la Blanca Paloma el próximo lunes de Pentecostés.

El acto ha comenzado puntual a las 10.00 horas de la mañana. En el interior de la parroquia se encontraban decenas de fieles, rocieras vestidas con sus mejores galas y una representación militar que no ha querido faltar a la cita. La misa ha contado este año con una presencia excepcional: ha estado presidida por el arzobispo de la archidiócesis Don Fray José Rodríguez Carballo. Sus palabras, centradas en la fraternidad y el sentido espiritual del caminar, han calado hondo en una hermandad que, fundada en 1990, demuestra hoy más que nunca, que su espíritu rociero sigue intacto. El fajín lo ha entregado el general Tomás García, mientras que el acompañamiento musical lo ha puesto el coro de la Hermandad, poniendo el broche al ambiente rociero.

Entrega del fajín a la Hermandad del Rocío / Diego Rubio

Un adiós a la Patrona y el inicio del camino

Al término de la misa, el Simpecado ha cruzado el dintel de San Agustín para encontrarse con la calle, donde la recibían devotos y hermanos. La comitiva, encabezada por la carreta y al son del tamboril, se ha dirigido hacia uno de los puntos de Badajoz más importantes: la ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Allí, los rocieros se han despedido de la Patrona de Badajoz, pidiendo protección para los días de peregrinación que se les presentan por delante. Posteriormente, el recorrido ha proseguido hasta el convento de Santa Ana.

Como es tradición, este primer tramo del camino ha tenido un carácter simbólico y convivencial. A causa de las inclemencias meteorológicas, la hermandad se ha visto obligada a modificar la ruta. Han cambiado su tradicional convivencia en un paraje a orillas del río Guadiana por la Casa de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, donde llegarán tras un breve camino por las calles del centro de Badajoz.

Este año, el impulso de los más jóvenes ha sido notable. "Se ha hecho un grupo joven con bastante gente para ir dándonos el relevo", señalaba el Hermano mayor Emilio Ballester. Por su parte, el hermano Sergio García ha pedido a los chicos "que se animen a ir la Hermandad porque los jóvenes somos el futuro de este grupo".

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Iglesia de San Agustín durante la misa / Diego Rubio

Próxima parada: El Rocío

Aunque hoy la convivencia finaliza en Badajoz, el espíritu rociero no descansa. En unos días, la Hermandad se desplazará hasta la provincia de Huelva. Desde la localidad de Bonares iniciarán el trayecto definitivo el miércoles 20 de mayo a través de los caminos que llevan directamente a la aldea, piden que el tiempo les acompañe y que "no haya ningún tipo de problema". Allí, bajo el lema ‘De Badajoz al Rocío’, los peregrinos pacenses esperarán el momento de la madrugada del lunes de Pentecostés, cuando se salte la reja de la Virgen del Rocío y se produzca el encuentro con sus fieles, culminando un evento que la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Badajoz lleva 36 años celebrando.