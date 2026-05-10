Badajoz se rinde al encanto perruno en la Exposición Internacional Canina

La Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) se ha transformado durante el día de hoy en un hervidero de actividad, ladridos y elegancia con la celebración de la 45ª edición de la Exposición Internacional Canina. Bajo el sello 'Badajoz Dog Show', el evento no solo está cumpliendo con las expectativas de los profesionales, sino que ha logrado su ambicioso objetivo de abrirse por completo a las familias pacenses que están pudiendo acudir con sus compañeros de 4 patas.

Desde las 10 de la mañana, todos los que se vayan acercando a Ifeba pueden disfrutar de los más de 600 canes que han acudido a la cita procedentes de rincones de toda España y del resto del mundo. Estos, están desfilando y compitiendo durante todo el día ante la mirada del jurado internacional, llegado de Países Bajos, Brasil, Finlandia, Polonia, Irlanda, entre otros muchos, que tienen la tarea de evaluar razas exóticas y poco comunes. Esto sirve para reafirmar el prestigio de esta cita dentro del calendario oficial de la Sociedad Canina de Extremadura (S.C.E.).

Éxito de la Pasarela 2026

La gran novedad de esta edición ha sido la celebración de la 'Pasarela Canina Badajoz 2026', diseñada para acercar el certamen a los visitantes. El desfile, que comenzó a las 12.00 horas, ha permitido ver a perros domésticos compitiendo en categorías como "el más simpático" o "el más guapo", alejándose del rigor competitivo habitual para centrarse en la diversión en familia. El momento culmen llegará a las 15.30 horas con la celebración de la gran final de esta pasarela. El perro ganador no solo se llevará el reconocimiento del jurado, sino que se va a convertir oficialmente en la imagen del cartel de la exposición para el próximo año. Esta es una iniciativa que la organización, encabezada por Elena Thovar, ha calificado como un "éxito total" para acercar un sector "alejado del público" a todo el mundo.

La vertiente social también ha tenido un peso protagonista. Tras el reparto de 12.000 entradas gratuitas en colegios durante la pasada semana, la presencia de niños ha sido el objetivo conseguido de la organización. Las familias han podido disfrutar de una jornada pedagógica donde, además de la competición, se ha fomentado la responsabilidad de tener mascotas en casa, recordaban desde la asociación.

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Esta nueva edición de la Exposición Internacional Canina de Badajoz hace un balance más que positivo y de una satisfacción absoluta. Badajoz hoy no solo se ha convertido en una pasarela de belleza animal, sino un ejemplo de convivencia y respeto hacia el mejor amigo del hombre.