La construcción de Torre Geim IV refuerza la expansión inmobiliaria en la avenida de Elvas de Badajoz con 44 nuevas viviendas

La expansión urbanística de Badajoz suma un nuevo capítulo. La construcción del nuevo edificio residencial Torre Geim IV ya ha comenzado en la avenida de Elvas, uno de los enclaves con mayor proyección de la ciudad. La promoción, impulsada por LandCo, empresa del Grupo Santander, y Domus Pacensis y ejecutada por Ferrovial, refuerza el crecimiento inmobiliario en este corredor estratégico.

El proyecto contempla la edificación de 44 viviendas de obra nueva, distribuidas en un inmueble de planta baja más nueve alturas, que incluirá además locales comerciales, aparcamiento subterráneo y zonas comunes. La actuación se sitúa en un entorno marcado por el desarrollo residencial reciente, con amplias avenidas y proximidad a algunos de los principales polos de actividad de la capital pacense. Las promotoras tienen la intención de entregar las viviendas en 24 meses.

Las viviendas

La promoción ofrecerá viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas con terraza privada. Entre sus principales atractivos destacan también las zonas comunes, con piscina y solárium, así como una apuesta decidida por la eficiencia energética. El edificio incorporará sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente, calefacción por suelo radiante y doble acristalamiento, soluciones orientadas a mejorar el confort térmico y reducir el consumo energético.

La ubicación es uno de los factores clave del proyecto. Torre Geim IV se levanta en las inmediaciones del centro comercial El Faro, la Universidad de Extremadura, el Hospital Universitario de Badajoz, el futuro hospital de Quirón y con conexión directa a la autovía A-5 y a escasos minutos del centro urbano. Esta combinación de servicios, accesibilidad y nuevos desarrollos ha convertido a la avenida de Elvas en uno de los focos de mayor interés para promotores y compradores.

Recreación de la torre Geim IV una de las torres que construirá en Badajoz la nueva sociedad formada por Landco y Domus Pacensis. / La Crónica

Los precios

Una de las preguntas más repetidas sobre las viviendas en esta zona pacense es ¿cuánto cuestan? Los precios que recoge el portal inmobiliario Idealista van desde los 166.000 euros hasta los 448.000 euros. En el primero de los casos se tratan de inmuebles de 45 metros cuadrados y un dormitorio con una plaza de garaje incluida.

En el otro extremo se encuentra el ático con 150 metros cuadrados entre los que cuenta con tres habitaciones, terraza y tres cuartos de baño. Asimismo, esta opción incluye en ese precio una plaza de garaje.

Zona en expansión

La comercialización de las viviendas ya está en marcha. El desarrollo de Torre Geim IV no es un proyecto aislado. Se inscribe dentro de una estrategia más amplia tras la alianza alcanzada en junio de 2025 entre Domus Pacensis y LandCo, que contempla la disponibilidad de suelo suficiente para levantar más de 1.000 viviendas en esta zona de expansión. Este volumen consolida el eje de la avenida de Elvas como uno de los grandes motores del crecimiento urbano de Badajoz en los próximos años.

Desde LandCo destacan que la promoción responde a las nuevas necesidades del mercado, con viviendas adaptadas a distintos perfiles, desde jóvenes compradores hasta familias o inversores. La compañía, especializada en gestión urbanística y promoción residencial, cuenta con un portfolio cercano a las 3.500 viviendas en toda España.

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Con el inicio de las obras de Torre Geim IV, Badajoz avanza en la transformación de su tejido urbano. Una tendencia que sitúa a la avenida de Elvas en el centro del desarrollo inmobiliario local, donde grúas y nuevos proyectos comienzan a dibujar el skyline del futuro inmediato de la ciudad.