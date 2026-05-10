José Antonio Jiménez 'Epi': "Protección Civil nunca desaparecerá en Badajoz"

Protección Civil tiene nuevo jefe en Badajoz. José Antonio Jiménez González (1964) conocido popularmente como 'Epi' es el coordinador de la agrupación del Ayuntamiento de Badajoz, que vela por la seguridad de la ciudadanía en situaciones de emergencia, en el apoyo en la organización de eventos, en los planes de evacuación, las campañas de seguridad o en la atención a personas vulnerables.

'Epi' ha estado ligado a los servicios de emergencia desde muy joven. Ha pertenecido durante más de 40 años al cuerpo de bomberos donde ha vivido sucesos como la riada de Badajoz, tras jubilarse, no ha decretado el fin a sus capacidades para poder ayudar a quien más lo necesita.

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Actualmente es el jefe de Protección Civil y hace 25 años que comenzó como voluntario de la agrupación. Las personas que quieren pertenecer a Protección Civil de manera desinteresada, son entrenados y formados según los protocolos que sigue la agrupación. Además, actúan en colaboración con los servicios de bomberos, policía o sanitarios, a los que prestan logística.

¿Qué tipo de acciones realiza Protección Civil?

Son servicios preventivos e informativos. Cualquier entidad nos requiere para que le echemos una mano en el control y seguridad de, por ejemplo, caminatas o planes de evacuación. En el área informativa nos dedicamos a dar clases al área de mayores del Ayuntamiento de Badajoz. También, si nos requieren desde otra agrupación, para que les demos formación, nosotros lo hacemos sin ningún problema. Por último, nuestra parte logística, que gracias a los vehículos y el puesto de mando que tenemos, damos cobertura fuera de Badajoz a muchas agrupaciones en eventos grandes.

¿Cuántos voluntarios tiene en estos instantes?

Ahora mismo tenemos 25 voluntarios. Estamos intentando hacer una campaña para que la gente, sobre todo jubilados, quieran entrar en la agrupación, ampliarla, y así poder dar más calidad a los servicios.

¿Qué hace falta para pertenecer a la agrupación?

Toda persona puede ser voluntaria. Siempre intentamos organizar a la gente dependiendo de su edad, para que nos ayuden de la mejor manera a sus capacidades. Hay que rellenar un impreso que se recoge a papel desde la página web del ayuntamiento y más tarde, nosotros realizamos un estudio y si esa persona entra, el voluntario tiene que completar un curso formativa que dura un mes. Al terminarlo, ya ha entrado en Protección Civil. Después, tienen que ejecutar mensualmente, o en cada semestre, una hora en concreto. Al final, tenemos claro que los voluntarios tienen sus derechos dentro de la agrupación, pero también unos deberes.

¿Si en algún momento dejase de haber voluntarios, Protección Civil desaparecería?

Ni mucho menos, Protección Civil nunca desaparecerá en Badajoz. Si no hubiera voluntarios habría que encontrar la forma de volver a resurgir esta agrupación. En el pasado han habido altibajos, pero como en todos los sitios, pero nunca desaparece. Con que haya tres personas que se impliquen, que lo den todo por la agrupación para que funcione, permanecerá.

¿Qué significa esta labor para usted?

Para mí es muy importante. Llevo casi 25 años en Protección Civil y me gusta. Da un servicio y una calidad que la ciudadanía reconoce. Mi misión es coordinar y gestionar los servicios y que la gente esté comoda.

¿Por qué quiso seguir ligado al servicio de emergencias y protección de la ciudadanía tras su paso por el cuerpo de bomberos?

Cuando vives las emergencias desde los 18 años o antes, te engancha. Sé que ya no puedo estar activo en el servicio de incendios pero de alguna manera, ahora también estoy ligado a las emergencias. No hay mejor manera de seguir unido al estar en Protección Civil y además, que te guste.

¿Qué es lo mejor y lo peor de su labor?

Lo peor es el tiempo que te quita. Es un sacrifico que haces con ganas pero te quita tiempo de tu vida. Lo mejor es el reconocimiento del trabajo que estamos haciendo día a día.

¿Cómo espera que Protección Civil evolucione de aquí a cinco años?

Espero que evolucione más. Tenemos una gran suerte al contar con un presupuesto que nos brinda el ayuntamiento que nos facilita comprar recursos como vehículos o equipos de radio. Todo evoluciona pero el voluntario es el mismo. De aquí a dentro de cinco años esperamos tener una agrupación más potente, para que podamos asisitir con más calidad profesional.