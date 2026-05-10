'Ancestras' de Miguel Ángel Carmona: un proyecto testimonial que rescata la dignidad de las mujeres

En el panorama literario actual, pocos autores logran transmitir tanta pasión como Miguel Ángel Carmona. El escritor pacense atraviesa un momento clave de su carrera, marcado no solo por la madurez de su bibliografía, sino por un giro hacia lo testimonial que lo sitúa como cronista imprescindible de la memoria colectiva. Carmona ha presentado su proyecto más personal hasta la fecha: 'Ancestras', donde se narra la historia de 25 mujeres pacenses. Este trabajo nació de una necesidad vital de dar voz a las mayores de la provincia, un proyecto que la pandemia obligó a pausar y que ahora ve la luz como una obra multidisciplinar que culminó a finales de 2025.

La presentación de Ancestras no se limita a un libro, sino que es una exposición itinerante que recorre Extremadura con 25 fotografías y semblanzas de mujeres longevas, algunas de ellas centenarias. Dice haber "intentado hacer un periodismo narrativo, una entrevista que meta el contexto como un personaje más: ese salón, esa fotografía en la pared", explica el autor. En estas presentaciones, Carmona destaca la historia de figuras como Joaquina, cuya fotografía -tomada de forma espontánea y sin trípode- se ha convertido en el emblema del proyecto por su capacidad para capturar una dignidad señorial y auténtica. Y es que, en un principio, el autor pretendía descontextualizar a las protagonistas, pero esa primera fotografía, que se puede ver como portada, hizo que cambiase de opinión.

La obra de Carmona está "cosida" por la voz femenina. En sus encuentros con mujeres como Manuela Carmona, de 106 años, el autor ha rescatado matices sobre la resiliencia: cómo las generaciones que nacieron en la posguerra y el hambre recuerdan infancias felices gracias al "escudo" de las mujeres que las cuidaron. Este compromiso con la verdad se traduce también en un futuro documental. Con más de 40 horas de grabación en vídeo, Carmona trabaja ahora en dar forma cinematográfica a estas grabaciones, permitiendo que las protagonistas narren su propia historia.

Una vida de creaciones

Tras la publicación de 4 libros -5 con 'Ancestras'- y obtener gran relevancia con la novela 'Alegría', ha demostrado tener una vitalidad inusual. Aunque Carmona confiesa que no fue escrita con intención de ser literaria, han sido los docentes quienes han impulsado su lectura, especialmente en 1º de bachillerato, lo que lleva al autor a recorrer institutos para charlar con los alumnos sobre su proceso creativo. Este éxito ha logrado que se esté trabajando en una adaptación a serie, proceso en el que el autor se encuentra inmerso actualmente. Esta transición de la palabra escrita a la imagen confirma la potencia narrativa de una historia que sabe conectar con la emoción primaria del lector y, próximamente, del espectador.

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Extremadura encuentra en Miguel Ángel Carmona a un autor que no solo escribe, sino que escucha. Su objetivo sigue siendo el mismo: resumir lo esencial de la experiencia humana y asegurar que las voces de quienes nos precedieron no se pierdan en el olvido.