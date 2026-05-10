Piden 15 años de prisión a Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, por defraudar 13 millones de euros en IVA de carburantes

Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, se enfrenta a una petición fiscal global de quince años y seis meses de prisión por un presunto fraude de 13,1 millones de euros en la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020.

El juicio está previsto que comience este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga. En el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras catorce personas por presuntos delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil, según recoge el escrito acusatorio al que ha tenido acceso EFE.

En la causa también figuran implicadas una veintena de empresas por el presunto fraude cometido entre marzo y octubre de 2020, después de que los investigadores detectaran una serie de operativas destinadas a evitar el abono del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En el caso de Parra, el fiscal solicita además una multa de 30 millones de euros y seis años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el delito contra la Hacienda pública. Asimismo, le reclama otra multa de 15 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales.

Competencia desleal en gasolineras

La acusación pública sostiene que Parra, además del dinero presuntamente defraudado, habría incurrido en una competencia desleal "reprochable", ya que "reventó" el mercado y presumía de tener la gasolina más barata de España en sus estaciones de servicio.

De esta forma, para el fiscal, Parra no solo se enriqueció injustamente al apropiarse del IVA que debía haber ingresado a Hacienda, sino que parte del combustible se vendió a gasolineras de su propiedad, lo que le habría permitido disponer de materia prima a precios inferiores a los de mercado.

El Ministerio Público considera que Joaquín Parra fue supuestamente "el cabecilla de la operación". Entre los implicados figuran familiares, su hijo y su mujer, además de amigos y trabajadores de su plena confianza.

Cabe destacar que Parra y su hijo ya habían sido detenidos con anterioridad a este caso como responsables de la mercantil Carburantes Nafta, en otro procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, también por fraude del IVA en la venta de hidrocarburos.

Por el presunto fraude que ahora se juzgará en Málaga, Parra permaneció en prisión preventiva desde julio de 2021, cuando todavía era presidente del CD Badajoz, hasta julio de 2022.

Liquidaciones de IVA anómalas

La investigación comenzó en 2020, tras detectarse varios impagos y presentaciones anómalas de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos. Estos indicios llevaron a la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga a abrir diligencias sobre los hechos.

Tras una compleja investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que, presuntamente, habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago del 21% de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que vendían los hidrocarburos.

Para tratar de evitar su vinculación con el fraude, los responsables habrían registrado documentalmente estas empresas a nombre de personas de confianza, que participaban activamente en la operativa.

Según el escrito fiscal, estas mercantiles dejaron de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 un total de 13,1 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Un complejo entramado societario

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios de los que disfrutaban los investigados.

La investigación también permitió descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, al detectarse el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, algunas de ellas ubicadas en el extranjero. Las mercantiles utilizadas estaban radicadas en la provincia de Málaga, en concreto en Vélez-Málaga, Torremolinos y Málaga capital, además de en Sevilla y Madrid.

El dinero presuntamente defraudado, según el fiscal, permitió a los detenidos mantener un altísimo nivel de vida sin privaciones, con la compra de numerosos vehículos e inmuebles de lujo.

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Además, los investigadores creen también que Parra pudo haber desviado un millón de euros al Club Deportivo Badajoz, una cantidad que podría haber servido para acometer una gran reforma y el reacondicionamiento del estadio Nuevo Vivero.