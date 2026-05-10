Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Romería BótoaGuardianes del planazoSentencia
instagram

Hasta el 17 de mayo

Programación del domingo 10 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Jaime de los Santos, Violeta Reed y actividades infantiles

El programa reunirá presentaciones literarias, propuestas infantiles, talleres, cuentacuentos, actividades vinculadas al fanzine y el cómic

Violeta Reed, Jaime de los Santos y Luis Zueco, entre los nombres más reconocidos del domingo de la Feria del Libro de Badajoz 2026.

Violeta Reed, Jaime de los Santos y Luis Zueco, entre los nombres más reconocidos del domingo de la Feria del Libro de Badajoz 2026. / LA CRÓNICA

Carolina León Carvajal

Badajoz

La 45 Feria del Libro de Badajoz 2026 afronta este domingo 10 de mayo una nueva jornada en el paseo de San Francisco con actividad desde la mañana y hasta la noche. El programa reunirá presentaciones literarias, propuestas infantiles, talleres, cuentacuentos, actividades vinculadas al fanzine y el cómic, además de las firmas de autores en la carpa del Ayuntamiento.

La jornada dominical tendrá entre sus nombres destacados a Teo Carrasco, Miguel Ángel Carmona, Raquel Silva, Violeta Reed, Jaime de los Santos y Luis Zueco, que pasarán por la Carpa de Conferencias a lo largo del día.

Presentaciones desde por la mañana

La actividad en la Carpa de Conferencias comenzará a las 11.30 horas con una propuesta infantil: la presentación de ‘La venganza de Úrsula. Las aventuras de Miriam Chuli y Tito Feo’, de Teo Carrasco.

A las 12.00 horas tendrá lugar el fallo y la entrega de premios del XXX Concurso Infantil y Juvenil de Poesía y Narración, presentado por Juan Manuel Cardoso Carballo.

La programación continuará a las 13.00 horas con ‘Ancestras’, de Miguel Ángel Carmona y, media hora más tarde, a las 13.30 horas, Marcos Castaño Pérez presentará ‘El puente – del caos financiero al control consciente’.

El bloque matinal se cerrará a las 14.00 horas con la presentación de ‘Un lugar entre pompas de jabón’, de Raquel Silva.

La Carpa temática-Ambigú gráfico también tendrá actividad durante el domingo. A las 11.00 horas se celebrará el taller de revistas objetuales Pepe Murciego: ‘Páginas en construcción’.

Por la tarde, a las 17.30 horas, este espacio acogerá un mercadillo de fanzines, taller libre y tebeoteca. La programación del Ambigú gráfico continuará a las 20.30 horas con la presentación del libro ‘Piscolabis’, una obra colectiva publicada por Mirada y Voz.

Actividades infantiles durante todo el día

La programación infantil mantendrá abierto el Rincón de la lectura en la Carpa Infantil de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas. Además, habrá sesiones de cuentacuentos de 12.00 a 12.45 horas y de 20.00 a 20.45 horas, también en la Carpa Infantil.

La tarde en la Carpa de Conferencias comenzará a las 17.30 horas con otra cita infantil: la presentación de ‘Marisol y el grillo Pepito’, de Fructuosa Bellido Sara.

A las 18.00 horas, María Polán presentará ‘Historias originales de Mary Wollstonecraft y William Blake’. Después, a las 18.30 horas, será el turno de Isaac Palmiola, que dará a conocer los libros de la colección ‘El detective Sopapo y tú’.

La agenda seguirá a las 19.00 horas con ‘No lo cuentes’, de Justo Macías Pérez. A las 19.30 horas, Violeta Reed presentará ‘Si es perfecto no es amor’.

El tramo final de la jornada estará protagonizado por dos de las presentaciones más destacadas del domingo. A las 20.00 horas, Jaime de los Santos presentará ‘El Evangelio según Caravaggio’. A las 20.45 horas, Luis Zueco cerrará la programación de la Carpa de Conferencias con ‘El juicio’.

Firmas de libros en la carpa del ayuntamiento

La carpa del Ayuntamiento volverá a ser punto de encuentro entre autores y lectores. A las 12.00 horas firmará Teo Carrasco. A las 13.30 horas lo harán Raquel Silva y Miguel Ángel Carmona, y a las 14.00 horas será el turno de Marcos Castaño Pérez.

Por la tarde, las firmas comenzarán a las 18.00 horas con Fructuosa Bellido Sara. A las 18.30 horas firmará María Polán; a las 19.00 horas, Isaac Palmiola; y a las 19.30 horas, Justo Macías Pérez.

Noticias relacionadas y más

A las 20.00 horas firmarán Violeta Reed y Luis Zueco. A las 20.45 horas será el turno de Jaime de los Santos, y a las 21.00 horas cerrarán las firmas los autores de Mirada y Voz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents