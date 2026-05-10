Programación del domingo 10 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Jaime de los Santos, Violeta Reed y actividades infantiles

La 45 Feria del Libro de Badajoz 2026 afronta este domingo 10 de mayo una nueva jornada en el paseo de San Francisco con actividad desde la mañana y hasta la noche. El programa reunirá presentaciones literarias, propuestas infantiles, talleres, cuentacuentos, actividades vinculadas al fanzine y el cómic, además de las firmas de autores en la carpa del Ayuntamiento.

La jornada dominical tendrá entre sus nombres destacados a Teo Carrasco, Miguel Ángel Carmona, Raquel Silva, Violeta Reed, Jaime de los Santos y Luis Zueco, que pasarán por la Carpa de Conferencias a lo largo del día.

Presentaciones desde por la mañana

La actividad en la Carpa de Conferencias comenzará a las 11.30 horas con una propuesta infantil: la presentación de ‘La venganza de Úrsula. Las aventuras de Miriam Chuli y Tito Feo’, de Teo Carrasco.

A las 12.00 horas tendrá lugar el fallo y la entrega de premios del XXX Concurso Infantil y Juvenil de Poesía y Narración, presentado por Juan Manuel Cardoso Carballo.

La programación continuará a las 13.00 horas con ‘Ancestras’, de Miguel Ángel Carmona y, media hora más tarde, a las 13.30 horas, Marcos Castaño Pérez presentará ‘El puente – del caos financiero al control consciente’.

El bloque matinal se cerrará a las 14.00 horas con la presentación de ‘Un lugar entre pompas de jabón’, de Raquel Silva.

La Carpa temática-Ambigú gráfico también tendrá actividad durante el domingo. A las 11.00 horas se celebrará el taller de revistas objetuales Pepe Murciego: ‘Páginas en construcción’.

Por la tarde, a las 17.30 horas, este espacio acogerá un mercadillo de fanzines, taller libre y tebeoteca. La programación del Ambigú gráfico continuará a las 20.30 horas con la presentación del libro ‘Piscolabis’, una obra colectiva publicada por Mirada y Voz.

Actividades infantiles durante todo el día

La programación infantil mantendrá abierto el Rincón de la lectura en la Carpa Infantil de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas. Además, habrá sesiones de cuentacuentos de 12.00 a 12.45 horas y de 20.00 a 20.45 horas, también en la Carpa Infantil.

La tarde en la Carpa de Conferencias comenzará a las 17.30 horas con otra cita infantil: la presentación de ‘Marisol y el grillo Pepito’, de Fructuosa Bellido Sara.

A las 18.00 horas, María Polán presentará ‘Historias originales de Mary Wollstonecraft y William Blake’. Después, a las 18.30 horas, será el turno de Isaac Palmiola, que dará a conocer los libros de la colección ‘El detective Sopapo y tú’.

La agenda seguirá a las 19.00 horas con ‘No lo cuentes’, de Justo Macías Pérez. A las 19.30 horas, Violeta Reed presentará ‘Si es perfecto no es amor’.

El tramo final de la jornada estará protagonizado por dos de las presentaciones más destacadas del domingo. A las 20.00 horas, Jaime de los Santos presentará ‘El Evangelio según Caravaggio’. A las 20.45 horas, Luis Zueco cerrará la programación de la Carpa de Conferencias con ‘El juicio’.

Firmas de libros en la carpa del ayuntamiento

La carpa del Ayuntamiento volverá a ser punto de encuentro entre autores y lectores. A las 12.00 horas firmará Teo Carrasco. A las 13.30 horas lo harán Raquel Silva y Miguel Ángel Carmona, y a las 14.00 horas será el turno de Marcos Castaño Pérez.

Por la tarde, las firmas comenzarán a las 18.00 horas con Fructuosa Bellido Sara. A las 18.30 horas firmará María Polán; a las 19.00 horas, Isaac Palmiola; y a las 19.30 horas, Justo Macías Pérez.

A las 20.00 horas firmarán Violeta Reed y Luis Zueco. A las 20.45 horas será el turno de Jaime de los Santos, y a las 21.00 horas cerrarán las firmas los autores de Mirada y Voz.