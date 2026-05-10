El pueblo de Badajoz que alucina a un tiktoker argentino: "Tiene la combinación perfecta entre España y Portugal"

El creador de contenido argentino Romancito, conocido en TikTok por recorrer distintos rincones de España y compartir sus descubrimientos con sus más de 500.000 seguidores, ha puesto el foco en uno de los pueblos más singulares de Badajoz: Olivenza.

El tiktoker argentino ha dedicado dos vídeos a esta localidad pacense, que acumulan ya 12.000 y 81.000 visualizaciones, respectivamente. En ellos, Romancito no solo destaca la belleza del municipio, sino su historia, su patrimonio y esa identidad tan particular que lo convierte en un lugar diferente dentro del mapa español.

"Este pueblo de Extremadura tiene la combinación perfecta entre España y Portugal", explica el creador en uno de los vídeos. Y esto no es una afirmación casual. Olivenza perteneció al país luso hasta que, en 1801, pasó a formar parte de España tras la Guerra de las Naranjas y el Tratado de Badajoz.

Aun así, este pasado sigue muy presente en sus calles, sus monumentos y en la propia identidad de sus vecinos. "Es como si su mamá fuera de España y su papá, de Portugal", señala. En ese sentido, uno de los aspectos que más llama la atención del tiktoker es que muchos nacidos en Olivenza pueden optar a la ciudadanía portuguesa sin perder la española.

Además, Romancito no solo hace un recorrido por la historia de la localidad, sino también por su patrimonio. Así, el tiktoker recomienda visitar sus murallas, la parroquia de Santa María del Castillo, el Museo Etnográfico, la torre del homenaje, la capilla del Espíritu Santo y la iglesia de Santa María Magdalena, uno de los grandes ejemplos del estilo manuelino en la localidad.

El argentino también se fija en los detalles "que hacen especial" a Olivenza: los carteles escritos en español y portugués, la arquitectura que recuerda al país vecino, el paseo chico, el monumento a Luis de Camões o la puerta del ayuntamiento, a la que define como "una auténtica hermosura".

Finalmente, el creador no se marcha sin antes mencionar uno de los grandes tesoros gastronómicos de Olivenza: la técula mécula, un dulce típico de la pastelería Casa Fuentes y que, asegura, "te va a encantar".