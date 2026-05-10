Un thriller que atrapa: La recomendación de Álvaro Resina

En el mundo de la literatura de suspense, pocas cosas son tan efectivas como una ambientación poderosa y un giro de guion que nadie se espera. Hoy, el librero Álvaro Resina -de la librería Mapa-, trae bajo el brazo una recomendación que promete mantener a los lectores pegados a las páginas de principio a fin: 'La oración del mal', de Francisco Castro.

La trama nos traslada a la atmósfera brumosa y cargada de misterio de Galicia, un escenario que se convierte en un personaje más de la historia. El punto de partida es tan clásico como perturbador: el hallazgo del cuerpo sin vida de una novicia en el interior de un convento. Este suceso rompe la paz del lugar y da inicio a una investigación exhaustiva liderada por un detective que deberá desentrañar los secretos que esconden los muros de piedra del lugar de la muerte.

Lo que hace que 'La oración del mal' destaque entre otros títulos del género de suspense es la capacidad que tiene de jugar con el lector. Según explica Resina, la narrativa está construida de forma que, desde el primer momento, todas las sospechas recaen sobre una persona muy cercana a la víctima. Sin embargo, la maestría de Francisco Castro reside en los constantes giros de guion, que van transformando la trama a medida que se van descubriendo nuevas pruebas.

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La recomendación de Álvaro es clara: es una lectura amena y sumamente adictiva que "te mantiene enganchado durante toda la lectura", afirma el librero. Además, destaca el desenlace, que define como "completamente inesperado", revelando un culpable que ningún lector llegaría a imaginarse antes.