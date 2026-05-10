Violeta Reed presenta su nuevo libro en Badajoz: Amor, redes sociales y choques culturales

La Feria del Libro de Badajoz se ha vestido de gala para recibir a una de las voces más frescas y seguidas de la literatura romántica actual: Violeta Reed. En un encuentro previo a la presentación de su nueva novela 'Si es perfecto no es amor', la autora compartió los entresijos de una historia que promete cautivar a los amantes del género con una mezcla de humor, pasión y el inconfundible escenario de Nueva York.

La nueva apuesta de Reed nos traslada a la ciudad que nunca duerme para presentarnos un conflicto tan clásico como efectivo. La trama gira en torno a una wedding planner, cuya vida profesional consiste en construir el día perfecto para las parejas, y un joven con una ocupación radicalmente opuesta: boicotear bodas. "Coinciden en una boda que ella está organizando y que él destroza", explicó la autora entre sonrisas. "A partir de ahí, comienza su historia de amor". Esta dinámica de polos opuestos y un previsible odio no solo sirve para generar tensión romántica, sino que explora lo complementario que es la planificación meticulosa y el caos inevitable cuando alguien se enamora.

"En EE. UU. la gente se casa antes"

Residiendo a caballo entre España y Estados Unidos, Violeta Reed posee una perspectiva privilegiada sobre cómo las diferentes culturas entienden el compromiso. Al ser preguntada por estas diferencias, la escritora destacó la precocidad del matrimonio en el país norteamericano. "Allí la gente se casa muchísimo antes. Es muy común prometerse en la universidad y, en cuanto cumplen los veinte pocos, ya están casados y formando una familia. Creo que son más tradicionales en ese aspecto". Esta observación se refleja sutilmente en su narrativa, donde los tiempos y las expectativas sociales juegan un papel crucial en el desarrollo de sus personajes.

Otro de los puntos clave fue la reflexión sobre la generación actual y su forma de gestionar las emociones en la era digital. Reed no eludió la cuestión de si somos "más intensos" que tiempos atrás. Para la autora, la exposición constante en las redes sociales ha modificado nuestra arquitectura emocional y que, "por el tema de las redes y la necesidad de compartirlo todo, somos más intensos que generaciones anteriores", afirmó con rotundidad. Esta "intensidad" es, precisamente, uno de los sellos distintivos de sus novelas, donde las emociones se viven a flor de piel y cada gesto es analizado bajo el microscopio de la modernidad y la juventud.

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A pesar de que es su primera vez en la Feria del Libro de Badajoz, Violeta Reed afronta esta nueva oportunidad de conocer a los lectores pacenses y se muestra entusiasmada: "Tenía muchas ganas y me hace mucha ilusión que me hayan invitado", confesó nada más llegar. Aunque su agenda es apretada, no quiso dejar pasar la oportunidad de recorrer los expositores y empaparse del ambiente literario de la ciudad y aseguraba estar "deseando ver los puestos". Con 'Si es perfecto no es amor', Violeta Reed no solo presenta una novela juvenil, sino que plasma las contradicciones del amor moderno, demostrando que, a veces, la imperfección es el ingrediente necesario para el romance ideal.