Badajoz acoge el III Foro del Vehículo Eléctrico con Changan Auto y Chery Group y refuerza su papel como puerta de entrada a la inversión asiática en Europa

Badajoz se situará en el centro del mapa industrial europeo con la celebración del III Foro Internacional del Vehículo Eléctrico e Hidrógeno Verde (Foro VEC), que tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo. Un encuentro de referencia en el ámbito de la movilidad sostenible que reunirá a grandes compañías internacionales como Changan Auto y Chery Group, dos gigantes de la automoción inteligente y eléctrica.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, ha destacado la importancia estratégica de este foro en la política de atracción de inversiones de la región. En su intervención en el Club de Prensa celebrado en la Antena China, ha subrayado que "vivimos un momento decisivo para Europa con el desarrollo de nuevas cadenas de valor vinculadas al vehículo eléctrico, las baterías y el hidrógeno verde que están generando una nueva revolución industrial".

Extremadura como territorio clave

En este contexto, Santamaría ha remarcado el posicionamiento de la región como territorio clave en la conexión industrial entre Europa y Asia: "Extremadura tiene la clara vocación de convertirse en la puerta de entrada de los productores chinos en Europa para impulsar su contribución a dicha revolución". Una estrategia que se está articulando desde 2023 con una visión de cooperación estable y a largo plazo.

El Foro VEC se ha consolidado como una plataforma internacional de referencia, donde no solo se debate sobre transición energética, sino que se generan oportunidades reales de inversión. Empresas, fondos e instituciones se dan cita para impulsar proyectos en sectores como la automoción, el almacenamiento energético, las baterías y el hidrógeno verde.

Tres grandes pilares: renovables, industrialización y digitalización

El consejero ha insistido en el cambio estructural que vive la región: "Extremadura ha entendido perfectamente este momento histórico. Nuestra región está llevando a cabo una transformación profunda basada en tres grandes pilares: energía renovable, industrialización y digitalización". En este sentido, ha puesto en valor las condiciones competitivas del territorio, como su liderazgo en energía fotovoltaica, su disponibilidad de suelo industrial y su estabilidad institucional.

La edición de este año en Badajoz llega respaldada por resultados concretos de convocatorias anteriores, con proyectos como la inversión de Hunan Yuneng en Mérida o la implantación de Jinhong Gas, que han contribuido a situar a Extremadura en la cadena de valor europea de la movilidad eléctrica.

Grandes compañías en el evento

La participación de compañías como Changan Auto y Chery Group refuerza el creciente interés de Asia por Extremadura como plataforma logística e industrial en Europa. Para Santamaría, este avance responde a una visión compartida: "El valor del esfuerzo a largo plazo, el respeto por la tradición y una visión estratégica que combina prudencia, constancia y ambición de futuro".

Con la celebración del III Foro VEC en Badajoz, Extremadura refuerza su estrategia de internacionalización y consolida su papel como territorio emergente en la nueva economía verde europea, donde las inversiones se traducen en desarrollo, empleo y transformación industrial real.