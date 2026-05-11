Demetrio Cáceres Murillo exhibe más de treinta obras sobre la naturaleza extremeña en Badajoz

Demetrio Cáceres Murillo (1963) ha convertido en protagonista el paisaje, la luz, los caminos y los cielos de Extremadura a través del arte. El Colegio de Arquitectos de Extremadura (COADE) acaba de inaugurar, en su sede de Badajoz, la exposición 'Cielos y tierra' de este artista extremeño, que permanecerá abierta al público hasta el 21 de mayo. La entrada es libre.

La muestra, vinculada al territorio de Extremadura, reúne más de treinta obras realizadas en los últimos tres años por Demetrio Cáceres. El pintor, expone en sus cuadros a la dehesa extremeña, los campos y ríos de la región a partir de distintas perspectivas.

Cuadro de la exposición 'Cielos y tierra' de Demetrio Cáceres / J. A . B .

¿Por qué ha elegido el Colegio de Arquitectos de Extremadura como sede de su exposición?

Generalmente cuando uno pinta, lo hace para que se vea. No es apropiado ni conveniente que los cuadros estén amontonados en un estudio, tienen que salir y la mejor manera es en las exposiciones. El arte se puede enseñar por las redes sociales y a pesar de que se hace muchísimo, no es lo mismo. Es mejor presentar la obra tal y como es, con toda su plasticidad y dimensiones. Entonces, que se conecte directamente el cuadro con el espectador es muy interesante y gratificante. Esta exposición también tiene fines comerciales ya que los cuadros pueden ser vendidos, es el culmen al reconocimiento.

¿Qué le ha llevado a pintar el entorno natural de Extremadura?

Procuro pintar lo que tengo más inmediato y con lo que me relaciono más habitualmente, que es con el campo y la dehesa extremeña en particular. Siempre que puedo pinto esos paisajes con los que nos cruzamos por Extremadura. Interiormente me voy repitiendo, ¿cómo se pintaría ese paisaje? Continuamente pinto con la cabeza y más tarde, cuando llego al lienzo a y lo hago realidad, es todo muy gratificante. No hay que buscar otros paisajes para pintarlos, lo tenemos todo aquí.

¿Cuál es su cuadro preferido de la colección?

Uno de mis cuadros preferidos es la vista que se puede observar desde las Vegas del Guadiana, concretamente desde el llamado 'Balcón de Extremadura' que se encuentra en Lobón. Es un mirador muy bonito con unas vistas impresionantes. Es de mis favoritos porque disfruté mucho pintándolo, fui allí con el coche y durante siete sesiones, estuve observando el paisaje y trasladándolo capa a capa al lienzo. Yo creo que ha quedado reflejado todo lo que es entorno de las vegas, está representado todo lo que se ve. Está presente el río, un cauce que ampliaron, los distintos poblados de colonización y las fábricas, hasta se puede observar la provincia de Cáceres, disfruto mucho pintando las lejanías.

¿Qué significa el arte para usted?

Esa pregunta se puede contestar de diversas maneras. Es la realidad pasada por un temperamento. Lo que hay fuera pasa a través de tu cultura, sensibilidad, formación, manera de ver e incluso el día que tengas. Después, todos estos factores se trasladan a la mano del pintor y a partir de ahí se plasma una vivencia y experiencia.