El doctor Fernando Mora da las claves para tomar buenas decisiones

La Feria del Libro de Badajoz se ha consolidado como un espacio imprescindible para el pensamiento y la cultura. En esta 45.ª edición, uno de los nombres propios ha sido el del doctor Fernando Mora, médico psiquiatra, quien presenta su nueva obra llamada 'Haz que tu cerebro tome buenas decisiones'. El doctor ha desgranado las claves de un libro que busca ser un salvavidas en tiempos de saturación mental.

El núcleo de la propuesta de Mora reside en comprender cómo el entorno moldea nuestra biología. Según ha explicado el autor, el libro analiza en profundidad como el estrés afecta y modifica directamente la química cerebral. Esta alteración no es solo una sensación subjetiva, sino un proceso físico que empuja a las personas hacia estados de ansiedad y bloquea la capacidad para resolver problemas de manera equilibrada. El psiquiatra dice que "el objetivo ha sido sacar lo que hago en mi consulta más allá de las cuatro paredes", en referencia a su nueva publicación. Su intención es que cualquier persona, independientemente de su situación, disponga de las herramientas y soluciones prácticas para poder gestionar mejor los desafíos diarios a los que se puede enfrentar.

Un manual dinámico

A diferencia de otros tratados científicos, Mora ha diseñado un libro pensado para la acción. No obliga a realizar una lectura lineal, sino que da al lector la libertad de leer los capítulos cuando más los necesite: saltando capítulos, utilizándolos en momentos necesarios, acudiendo a los ejercicios, entre otras opciones, pero siempre en función de las necesidades emocionales de los lectores. Esta estructura permite que la obra funcione como un entrenador personal de salud mental, llena de consejos para gestionar las emociones de una manera más eficaz y que puedes usar durante toda la vida.

Ante la pregunta de cómo entrenar al cerebro para el día a día, Mora es rotundo: la salud mental no puede separarse la salud física. Por ello, para proteger la mente, es imprescindible cuidar "los hábitos que protegen nuestro cuerpo". En este sentido, destacó cuatro pilares fundamentales que se deben vigilar: alimentación, actividad física, descanso y gestión del estrés.

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Con ese cóctel, Fernando Mora se estrena en su primera aparición en la Feria del Libro de Badajoz. Mora se mostró entusiasmado por participar en una "feria de tanto nivel", destacando el valor de acercar la salud mental a los ciudadanos. 'Haz que tu cerebro tome buenas decisiones' ofrece algo más que una simple teoría: brinda una guía práctica para que, a través de entender nuestra propia biología, las personas logren un estado más equilibrado y logren tomar, por fin, una determinación sensata.