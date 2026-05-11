Un extremeño en la corte de la Universidad de Évora (Portugal)

Su trayectoria lo avala. Es catedrático de Literatura en la Universidad de Évora, colaborador habitual de Babelia, el suplemento de cultura del diario El País, y director de la revista de Literaturas Ibéricas Suroeste, que fundó en 2010 con su amigo Luis Costillo en Badajoz.

El cacereño afincado en Badajoz Antonio Sáez Delgado (Cáceres, 1970) hace historia en las relaciones de dos países hermanos, que él ya cultivaba desde hace años, al entrar a formar parte del equipo del nuevo rector de la Universidad de Évora (UE), Antonio Candeias, para el mandato 2026/2030. La toma de posesión del rector y de sus cuatro vicerrectores y ocho prorrectores ha tenido lugar este lunes en el salón de actos del Colegio Espírito Santo de Évora.

Antonio Sáez con el nuevo rector de la Universidad de Évora. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

El extremeño Antonio Sáez Delgado, profesor del Departamento de Lingüística y Literatura asume el puesto de vicerrector de Cultura y Sociedad. En la toma de posesión ha estado acompañado por una representación extremeña, integrada, entre otros, por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández, y la directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz.

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Antonio Sáez Delgado es catedrático de Literatura en la Universidad de Évora, donde dirige la Cátedra de Estudios Ibéricos, traductor, crítico y escritor. Especialista en las relaciones literarias entre Portugal y España, ha publicado numerosos libros y artículos dedicados a esta materia. El último: 'Literaturas entrelazadas. Portugal y España, del modernismo y la vanguardia al tiempo de las dictaduras (2021'). Ha traducido al español un conjunto significativo de obras de algunos de los nombres más importantes de la literatura portuguesa, como Fernando Pessoa, José Saramago o António Lobo Antunes. En 2008 recibió el premio de traducción Giovanni Ponteiro y en 2014 el Premio Eduardo Lourenço de Estudios Ibéricos.