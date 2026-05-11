Justicia y culpa: las claves de 'Salvarnos los dos'

La delgada línea que separa la justicia de la venganza personal. Ese es el eje principal de la nueva novela que presenta la escritora Mila Ortega Rodríguez en la Feria del Libro de Badajoz. La autora promete sumergir al lector en los rincones más profundos de la ética humana. La pacense, ha desvelado los entresijos de una historia que nació del cuestionamiento sobre qué son capaces de hacer las personas cuando deciden tomarse la justicia por su mano y las consecuencias de ello.

La historia arranca con la protagonista siendo investigada por un homicidio que asegura no haber cometido. Mientras se encuentra en prisión provisional, decide contar su versión de los hechos. Sin embargo, el libro va más allá de la resolución del crimen y, Mila Ortega, decide convertir la celda de prisión de la protagonista en un confesionario.

El título, según asegura su autora, surgió "durante el proceso de escritura" a raíz de un mensaje críptico que la protagonista recibe de su pareja, un hombre que parecía de su confianza pero que acaba desapareciendo tras su detención. Aquí, cobra fuera la suegra, una mujer con un pasado complicado que actúa como puente: ella es quien le entrega la nota que cambia el rumbo del libro.

Aunque la experiencia de Ortega de 20 años como inspectora de policía le otorga un conocimiento privilegiado sobre "lo mejor y lo pero del ser humano", la autora aclara que su novela no es un mero reflejo de casos reales. Para ella, lo fundamental no es solo que ocurre, sino encontrar el motivo que lleva a hacerlo. Su visión parte de la mera postura judicial, pero su narrativa se basa en la ficción. Su transición de la poesía a la narrativa de suspense tiene raíces "la pequeña biblioteca" de su padre, como ella misma la describe, donde descubrió a clásicos como Tolstói, Dostoyevski, Galdós y Unamuno. Esta base clásica tiene notoriedad en su prosa, que busca la profundidad narrativa.

A diferencia de los thrillers actuales, que tienen un ritmo muy alto, Mila apuesta por un estilo más pausado. Admiradora de Javier Marías, no teme a los párrafos largos ni a las oraciones complejas que invitan a la introspección. El cierre de la novela no es solo un desenlace argumental, sino una invitación a que el lector juzgue por sí mismo.

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No hay respuestas fáciles en un mundo donde la culpa suele estar repartida. El lector terminará la obra no solo sabiendo quién fue el culpable del asesinato, sino que, además, comprenderá las sombras que habitan en cada uno de nosotros. Con 'Salvarnos los dos', la literatura de suspense añade otra voz madura, capaz de combinar el rigor técnico de una policía con la sensibilidad que guarda una escritora. Esto nos recuerda que, a veces, la salvación depende de a quién decidamos creer.