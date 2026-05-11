La ONCE estrena 'La Dupla' en Badajoz con cinco sorteos diarios y premios de hasta 500 euros

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha presentado un nuevo producto para repartir alegrías en Badajoz. 'La Dupla' es el novedoso juego que ha sido estrenada hoy y que los compradores ya pueden adquirir y participar.

Tras haber repartido más de 52 millones de euros en Extremadura, la organización ha creado una nueva experiencia. La mecánica del juego trata sobre comprar un boleto eligiendo entre números del 1 al 15, descubrir qué premio puede tocar entre 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 500 euros, y más tarde, tras un sorteo, comprobar si finalmente la cifra ha salido agraciada. Además, si el número escogido por el jugador es anterior o posterior al número ganador, el cliente puede recibir un euro o jugar de nuevo. Habrá cinco sorteos al día en el que se repartirán premios mediante 'La Dupla', serán a las 10.00, 12.00, 14.00, 17.00 y 21.15 horas.

El acto de presentación del nuevo producto ha contado con la presencia del delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias; el responsable del área de juego, Ismael Rodríguez; y el vendedor de la Organización en Badajoz, Nelson Gestal. Iglesias, ha revelado que esta novedosa idea de repartir premios significa "seguir siendo consecuentes con juegos responsables y sociales que de alguna manera velen por la seguridad del cliente y del vendedor". Por su parte, Rodríguez ha manifestado que 'La Dupla' es "un método innovador de acercarse a los vendedores".

Momento del sorteo de 'La Dupla'. / Diego Rubio

Más de 52 millones de euros repartidos

El delegado Iglesias ha confirmado el número total de millones de euros adjudicados en la comunidad autónoma extremeña a lo largo del 2025. "A nivel nacional, el año pasado hemos repartido 1.640 millones de euros en premios, de los cuales 52.6 se han entregado aquí en Extremadura", ha desvelado.

En este sentido, el azar juega un papel importante: "Lo que tienen los premios es que es variable, el año anterior repartimos casi 80 millones de euros porque dimos el cupón del Día de la Madre. Es lo que tienen nuestros juegos, que dependen de la suerte, nosotros queremos dar la mayor cantidad de premios posibles", ha añadido Fernando Iglesias.

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Según la organización, esta iniciativa se encuentra dentro del panorama de impulsar conseguir una "ciudadanía más inclusiva, para una sociedad mejor". Nelson Gestal, vendedor de ONCE en Badajoz ha expresado que 'La Dupla' se va a adaptar muy bien tras su estreno. Es un juego muy divertido que da una doble alegría. Convirtiéndose en una emoción diferente para los clientes".