'Oxígeno', una novela adictiva que entrelaza real y ficción

Si hay algo que buscan los lectores es esa sensación de quedar atrapados desde la primera página. Ese "enganche" inmediato que obliga a posponer otras tareas. Eso es, precisamente, lo que le ha pasado al librero Enrique Moreno, de Strass, con el libro 'Oxígeno', de Marta Jiménez Serrano.

La historia arranca con una situación tan cotidiana como desesperante: un fallo en la caldera de la casa de una pareja. Está basada en la propia vida de la autora cuando, en 2020, sufrió un accidente doméstico que le hizo estar muy cerca de la muerte. 5 años tardó en procesar la experiencia y plasmarlo en un libro que nunca pensó que le tocaría escribir. A partir de ese incidente, la autora empieza a entrelazar sus propias vivencias con relatos que le suceden a otros, creando una red de situaciones que conectan con la cotidianidad. Y el libro refleja lo efímero de la vida, el amor, la muerte y la literatura.

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'Oxígeno' sorprende por la "frescura y la capacidad de observación", dice Moreno. Es un libro que se siente vivo, que respira -haciendo honor a su nombre- y que utiliza lo real para construir una ficción inteligente y adictiva. Moreno aún no ha llegado al desenlace, pero la maestría con la que Marta Jiménez hila las historias y cómo logra que te identifiques con los acontecimientos de los personajes hace que sea una recomendación habitual del librero. Si buscas una lectura que combine realismo y un buen ritmo, es libro perfecto.