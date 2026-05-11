Programación del lunes 11 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Sergio del Molino, Fernando Mora y literatura juvenil

La Feria del Libro de Badajoz 2026 abre este lunes 11 de mayo una nueva semana de actividad en el paseo de San Francisco con una agenda que combina propuestas para escolares por la mañana y presentaciones literarias durante la tarde.

La programación comenzará a las 10.00 horas con un taller juvenil dirigido a institutos concertados en la Carpa temática-Ambigú gráfico. A esa misma hora arrancarán los recorridos por el recinto y las animaciones infantiles para centros escolares, que se desarrollarán hasta las 14.00 horas en el paseo de San Francisco.

También a las 10.00 horas se celebrará en el Teatro López de Ayala el teatro infantil para centros escolares ‘¡Qué locura de museo!’. La mañana continuará de 10.30 a 11.30 horas con el concurso escolar ‘Está en los libros’, en la Carpa de Conferencias.

A las 12.30 horas, la Carpa de Conferencias acogerá la presentación de ‘Adquisiciones, donaciones y legados 2023, 2024 y 2025’, de María Teresa Rodríguez Prieto, una cita vinculada al Museo de Bellas Artes de Badajoz, MUBA, y la Diputación de Badajoz.

Tarde de presentaciones

La actividad de tarde comenzará a las 17.30 horas con la apertura del Rincón de la lectura en la Carpa Infantil. A esa misma hora, Juan Francisco Pachón Carvajal presentará ‘Leo, leo… olé’ en la Carpa de Conferencias.

A las 18.00 horas se presentará la ‘Revista de estudios extremeños, REEX 2025/1-2’, también en la Carpa de Conferencias. De forma paralela, la Carpa temática-Ambigú gráfico acogerá un taller infantil de tebeos y tebeoteca.

La programación continuará a las 18.30 horas con Julia Rípodas y ‘Grita Casandra’. A las 19.00 horas será el turno de Mila Ortega Rodríguez, que dará a conocer ‘Salvarnos los dos’.

A las 19.30 horas, Judith Capel protagonizará una charla sobre literatura juvenil y una conferencia en torno a ‘Donde nace la venganza’. A esa misma hora habrá cuentacuentos en la Carpa Infantil.

El tramo final en la Carpa de Conferencias comenzará a las 20.00 horas con Ismael Martínez Biurrum y la presentación de ‘La noche en equilibrio’. A las 20.30 horas llegará una de las citas más destacadas del lunes con Sergio del Molino, que presentará ‘La hija’. A esa misma hora, la Carpa temática-Ambigú gráfico acogerá la presentación de ‘La geometría de los cuentos’, de Isabel González.

Firmas de libros

La programación de la Carpa de Conferencias se cerrará a las 21.15 horas con Fernando Mora y la presentación de ‘Haz que tu cerebro tome buenas decisiones’.

La carpa del Ayuntamiento volverá a ser punto de encuentro entre autores y lectores. A las 13.00 horas firmará Encarna Nogales Expósito. Por la tarde, las firmas comenzarán a las 18.30 horas con José María Ridruejo Pencos. A las 19.00 horas será el turno de Julia Rípodas y, a las 19.30 horas, firmará Mila Ortega Rodríguez.

A las 20.00 horas firmarán Judith Capel y Fernando Mora. A las 20.30 horas será el turno de Ismael Martínez Biurrum, y a las 21.15 horas cerrará la jornada Sergio del Molino.