Turismo
Recorre hoy la ciudad con ‘Badajoz a ras de cielo’ desde Puerta de Palmas
La Fundación CB propone un itinerario por el Casco Antiguo que desvela leyendas, arquitectura regionalista y personajes ilustres de la ciudad
La inscripción es gratuita en su web y la visita comenzará a las 19.00 horas
La Crónica de Badajoz
La Fundación CB organiza esta tarde un recorrido cultural por el Casco Antiguo de Badajoz a partir de las 19.00 horas y con inscripción gratuita en su web. La visita partirá desde el histórico Puente de Palmas sobre el río Guadiana, considerado el eje vertebrador de la capital pacense, que se remonta al siglo XV. Los participantes se adentrarán en el centro histórico cruzando la monumental Puerta de Palmas, símbolo representativo de la ciudad y testigo de acontecimientos que se remontan a lo largo de los siglos. El itinerario continuará por la calle Santa Lucía hasta alcanzar la pintoresca Plaza de la Soledad con la famosa Giraldilla.
Durante este agradable paseo, se descubrirán antiguas leyendas, conventos de época, ilustres personajes del pasado y singulares muestras de lo que fue la arquitectura regionalista. Tras recorrer varias de las calles más populares del corazón pacense, la comitiva finalizará la visita en el edificio de la Fundación CB en la calle Montesinos, desde cuya terraza se podrá contemplar una panorámica de 360 grados con vistas únicas de los capital pacense. Al tratarse de las mismas visitas guiadas anteriores, piden a quienes ya hayan realizado la actividad que eviten inscribirse de nuevo para ceder la oportunidad a otros interesados. Las plazas son limitadas y requiere de registro previo obligatorio a través de la web oficial de la organización.
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