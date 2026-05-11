Diego Rubio Paredes

Vídeo | El MUBA crece: 437 nuevas incorporaciones enriquecen la gran pinacoteca de Badajoz entre 2023 y 2025

El Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba) ha vivido entre 2023 y 2025 uno de los periodos más intensos y productivos de su historia reciente. La pinacoteca pacense ha incorporado en estos tres años un total de 437 nuevas piezas y documentos a sus fondos a través de adquisiciones, donaciones y legados, consolidando así una estrategia de crecimiento basada, no tanto en la cantidad, sino en la calidad y el criterio artístico.