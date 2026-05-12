El Ayuntamiento de Badajoz oferta 225 puestos de trabajo temporales: estos son los requisitos

El Ayuntamiento de Badajoz va a iniciar los procesos de selección y contratación de 225 personas dentro del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2026/2027 de la Junta de Extremadura. El programa, dotado en Badajoz con más de 4 millones de euros, permitirá reforzar servicios municipales y la inserción laboral de personas desempleadas durante un año, que es la duración de los contratos que oferta.

Según acaba de informar el ayuntamiento, la Concejalía de Recursos Humanos comenzará esta semana los procesos de oferta, selección y contratación del personal adscrito a este programa.

Los 225 puestos de trabajo se distribuyen en áreas esenciales de la administración local y los servicios públicos municipales y son los siguientes:

- 87 auxiliares de ayuda a domicilio

-40 auxiliares de servicios de jardinería

-23 auxiliares administrativos

-14 auxiliares de servicios de mantenimiento

-12 auxiliares de servicios de poblados

- 11 monitores deportivos

-10 auxiliares de servicios de limpieza

-9 auxiliares de servicios de cementerios

-5 auxiliares de servicios de ferias y fiestas

-5 oficiales jardineros

-3 auxiliares de turismo

-2 monitores de ocio y tiempo libre

-2 ordenanzas

- 1 Guarda de poblados

-1 trabajador social

¿Cuáles son los requisitos?

Las personas contratadas deberán estar inscritas en el Sexpe como demandantes de empleo desempleadas tanto en la fecha del sondeo como en la de la contratación, además de cumplir los requisitos establecidos en el programa, entre ellos haber finalizado un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) en los doce meses anteriores y no haber sido contratadas por la entidad local con cargo al mismo programa de 2025 durante un periodo igual o superior a seis meses.

El programa prioriza la contratación de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, entre ellos personas desempleadas de larga duración, menores de 30 años, personas con discapacidad igual o superior al 33 % y mayores de 45 años. El Ayuntamiento de Badajoz prevé que todos los procesos de contratación estén finalizados antes de que concluya el mes de junio. La duración de los contratos será de un año.