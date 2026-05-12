El colectivo de apoyo a migrantes exige más plazas de acogida en Badajoz y propone habilitar El Revellín

Badajoz vuelve a afrontar la falta de recursos para personas en situación de vulnerabilidad. La Asociación Ciudadana de Apoyo a las Personas Migrantes ha reclamado a las administraciones públicas que habiliten una alternativa habitacional para las 17 personas sin hogar desalojadas este lunes por la noche de la estación de autobuses, un espacio que utilizaban desde hace meses como refugio nocturno.

La intervención de la Policía Nacional se produjo poco antes de las 23.00 horas, cuando las personas afectadas se disponían a pasar la noche en la zona. La Policía ha confirmado la actuación y sostiene que se llevó a cabo tras recibir el aviso del vigilante de la estación. Desde la asociación, su portavoz, Pedro Carrasco, explica que los agentes les trasladaron otra versión en el momento de los hechos. "A nosotros nos dijeron que les había mandado Delegación del Gobierno y por eso habían venido", afirma.

Carrasco subraya que el desalojo fue pacífico y que no se produjo ningún incidente. "No ha habido ningún tipo de problema, los chicos se han ido", señala. Aun así, considera que la medida deja de nuevo en la calle a personas que no tienen una alternativa donde dormir.

Reclaman una respuesta conjunta

La asociación asegura que lleva más de un año reclamando una solución estable para las personas sin hogar que duermen en distintos puntos de Badajoz. Carrasco pide que el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación, la Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno se sienten y acuerden una respuesta común.

"No puede ser que una ciudad como Badajoz, de 150.000 habitantes, tenga 23 o 24 plazas en el Centro Hermano de Cáritas y que estén ocupadas todos los días". Según explica, muchas de las personas desalojadas acuden a diario a este recurso para preguntar si hay hueco, pero se encuentran con que está completo.

El portavoz insiste en que no se reclama una solución compleja, sino un espacio básico donde poder dormir bajo techo. "No estamos pidiendo otra cosa, sino un simple techo para que pudieran estar acogidos", afirma.

El Revellín

Carrasco vuelve a señalar el albergue El Revellín, de titularidad municipal, como una de las opciones que podrían habilitarse. Recuerda que este espacio ya se abrió de forma puntual durante episodios de lluvias intensas para atender a vecinos de zonas aisladas de Gévora o Valdebótoa, pero lamenta que no se haya utilizado para estas personas. "Muchas veces pensamos en el albergue de El Revellín, que lo tiene el ayuntamiento cerrado", explica. "Se abrió la última vez con las borrascas, pero para estas personas nunca se habilita".

La asociación considera que existen espacios públicos cerrados o infrautilizados que podrían ponerse a disposición durante la noche. Carrasco sostiene que, con voluntad política, la situación podría resolverse con rapidez. "Son 17 personas en una ciudad de 150.000 habitantes. No es un problema para la ciudad", afirma.

Personas en situación vulnerable

Entre las personas desalojadas, según la asociación, hay principalmente migrantes africanos, pero también personas europeas y españolas en situación de calle. Carrasco explica que algunos de los migrantes han solicitado asilo o protección internacional y se encuentran a la espera de resolución.

"Muchos de ellos no están en situación de irregularidad, sino pendientes de que se resuelva su solicitud de asilo", apunta. También señala que varios proceden de Mali, un país marcado por la guerra y el conflicto, y que algunos podrían entrar próximamente en recursos de acogida vinculados a la protección internacional.

El portavoz detalla que las situaciones de los migrantes son diversas. Algunas personas llevan dos o tres meses durmiendo en la calle en Badajoz, mientras que otras pasan por la ciudad durante unos días para realizar trámites administrativos o acudir a citas relacionadas con su expediente.

Sin un lugar donde dormir

Tras el desalojo, la asociación asegura que las personas afectadas buscan ahora refugio en soportales, bajos de puentes u otros espacios cubiertos. La preocupación aumenta ante la posibilidad de lluvia y la falta de una alternativa inmediata. "Están buscando sitios en soportales de la ciudad, debajo de puentes, buscando un techo por lo menos para dormir bajo cubierto", relata Carrasco.

El colectivo también pide prudencia en el tratamiento de las imágenes de las personas afectadas. Carrasco defiende que no se difundan fotografías en las que puedan ser identificadas. "Preferimos que no se les vea la cara, por protección de estos chicos", indica.

Voluntad política

La asociación anuncia que seguirá reclamando reuniones y soluciones institucionales, como ya ha hecho en los últimos meses mediante concentraciones, manifestaciones y encuentros con distintas administraciones.

"Parece que la Delegación del Gobierno culpa al ayuntamiento, el ayuntamiento dice que esto es responsabilidad del Gobierno, y siempre estamos con la misma, pero nadie da una solución", lamenta.

Migrantes que fueron desalojados anoche de la estación de autobuses. / Cedida

Para el colectivo, la respuesta pasa por aumentar las plazas de alojamiento para personas sin hogar en la ciudad y habilitar recursos de emergencia. "Si hay voluntad política, esto se soluciona fácil", concluye.