Continúa en UCI la menor ingresada con meningitis en Badajoz

La menor de 11 meses, que ingresó el pasado 8 de mayo en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz tras contraer meningitis -causada por Neisseria Meningitidis-, presenta una evolución favorable. Según ha confirmado el SES, la niña continúa bajo vigilancia en la Unidad de Cuidado Intensivos del hospital pacense. A pesar de permanecer en el área de críticos, los facultativos señalan una mejoría tras la administración del tratamiento antibiótico y las mediadas de aislamiento pertinentes.

Respecto a la vigilancia epidemiológica, Salud Pública acotó y puso en aislamiento a los contactos familiares, escolares y el personal sanitario que atendió a la menor. Por ahora, se mantiene la vigilancia de todos ellos y, hasta el momento, no revisten ninguna sintomatología ni nuevos casos positivos.

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Aunque no hay nuevos positivos, el protocolo de revisión del historial de vacunación y seguimiento diario se mantiene activado por precaución. Desde el centro escolar y Salud Pública, confirmaron que se siguieron todos los pasos del protocolo estipulado, lo que ha permitido mantener una situación de control.