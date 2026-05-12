CASO DE MENINGITIS
Continúa en UCI la menor ingresada con meningitis en Badajoz
La menor de 11 meses evoluciona favorablemente en el Hospital Materno Infantil mientras se continúa vigilando a los contactos
La menor de 11 meses, que ingresó el pasado 8 de mayo en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz tras contraer meningitis -causada por Neisseria Meningitidis-, presenta una evolución favorable. Según ha confirmado el SES, la niña continúa bajo vigilancia en la Unidad de Cuidado Intensivos del hospital pacense. A pesar de permanecer en el área de críticos, los facultativos señalan una mejoría tras la administración del tratamiento antibiótico y las mediadas de aislamiento pertinentes.
Respecto a la vigilancia epidemiológica, Salud Pública acotó y puso en aislamiento a los contactos familiares, escolares y el personal sanitario que atendió a la menor. Por ahora, se mantiene la vigilancia de todos ellos y, hasta el momento, no revisten ninguna sintomatología ni nuevos casos positivos.
Aunque no hay nuevos positivos, el protocolo de revisión del historial de vacunación y seguimiento diario se mantiene activado por precaución. Desde el centro escolar y Salud Pública, confirmaron que se siguieron todos los pasos del protocolo estipulado, lo que ha permitido mantener una situación de control.
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