Cuidadores del Marcelo Nessi de Badajoz denuncian falta de personal cualificado por las noches: "Nos dejan solos"

«Ya no aguantamos más». Es el sentimiento que comparten muchos cuidadores del centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores Marcelo Nessi de Badajoz, que llevan tiempo denunciando que no realizan su trabajo en condiciones adecuadas por la falta de personal.

La gota que ha colmado el vaso de su reivindicación ha sido la situación que han vivido este pasado sábado por la noche, cuando una interna sufrió un problema «grave» de salud y no había ni enfermera ni educador. No estaban, según denuncian los cuidadores, porque no hay personal cualificado por las noches y son ellos quienes se ven obligados a suplir sus funciones, pese a que se escapan de su competencia y responsabilidad. «Nos dejan solos», lamentan.

La interna tuvo que ser derivada a un centro hospitalario y recibió el alta al día siguiente. Encontrarse ante esta situación y tener que tomar decisiones sin las directrices de profesionales cualificados hizo que se vivieran momentos de mucha tensión. «Se nos asignan tareas que no son nuestras, y no es por no hacerlas, es por la responsabilidad y el riesgo que conlleva tener qué decidir: no se puede olvidar que somos auxiliares educativos y, de alguna manera, durante esas horas estamos haciendo de educadores, enfermeros y cuidadores», se quejan.

Decisiones

«Al no haber nadie, salvo nosotros, si hay una contingencia a las tres de la madrugada, somos los que tenemos que tomar la primera decisión y prestar el primer auxilio», explican los afectados, que prefieren mantenerse en el anonimato.

En el Marcelo Nessi, según señalan, hay en estos momentos una treintena de internos y algunos de ellos necesitan atención médica debido a problemas de salud crónicos, «por lo que requieren una vigilancia más delicada». Sin embargo, a las diez de la noche se marchan los educadores y enfermeras y no hay asignado ningún profesional de estas categorías al turno de noche, «solo los cuidadores y los vigilantes estamos 24 horas», dicen los afectados.

«El temario de la Junta de Extremadura, con el que opositamos, en ningún momento se refiere a este tipo de situaciones -en referencia al incidente de sábado-. Por eso estamos en pie de guerra, porque nosotros somos cuidadores y no se nos pueden asignar funciones de otros», insisten.

En este sentido, exigen a la Junta de Extremadura, de la que depende el centro Marcelo Nessi, que se definan con claridad cuáles son las funciones de cada puesto de trabajo y que la responsabilidad no recaiga siempre «sobre los mismos hombros». En este sentido, recuerdan que la mayoría de las bajas de los cuidadores son por estrés.

Medida provisional

Según los trabajadores, lo que ha ocurrido este fin de semana ha hecho que, como medida provisional, desde la Administración regional se haya decidido que una enfermera permanezca en el centro por las noches. Lamentan que haya tenido que vivirse este episodio para que se actúe, aunque sea «parcheando», pese a que se lleva mucho tiempo advirtiendo de que podía suceder «algo grave».

Los cuidadores, que no están dispuestos a quedarse cruzados de brazos, han puesto en conocimiento de los sindicatos lo sucedido. Carmen Barrantes, secretaria del sector autonómico de UGT Servicios Públicos de Extremadura, asegura que desde el sindicato han venido alertando desde julio del año pasado de la falta de personal en el Marcelo Nessi, así como de la necesidad de que se ampliara el turno de enfermería a las noches. Según explica, la respuesta que se les dio es que con el Gobierno en interinidad, tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2025, no se podía modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

No obstante, desde UGT se insistió en que había otras medidas, como la que, según Barrantes, se ha adoptado ahora: formalizar «de manera inmediata» dos contratos de producción durante 6 meses. Se trata de un tipo de contrato que permite cubrir de forma rápida la demanda de trabajo hasta que se pueda cambiar la RPT e introducir la nocturnidad.

«Angustia»

«Quisimos anticiparnos en todo momento y al final ha pasado lo que no queríamos: que lo han solucionado cuando ha habido un problema que a nosotros nos parece que es grave, porque genera también mucha angustia al resto de compañeros», lamenta.

Los ATE-Cuidadores son personal laboral de la Junta y sus funciones vienen reflejadas en el convenio, «pero es verdad que no recoge todo lo que deben o no deben hacer», reconoce Barrantes. En este sentido, señala que aún no se ha convocado la comisión paritaria, a la espera de los relevos en la consejería tras la formación del nuevo Gobierno regional, para que se establezcan de manera definitiva. «Vuelve a ser un problema estructural del funcionamiento de la Administración general», afirma.

También CCOO respalda las quejas de los trabajadores, no solo las de los cuidadores, sino también las del resto de profesionales de este centro y de otros de la Junta de Extremadura, «porque la falta de personal afecta a todos», critica José Sánchez Carroza, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. «Sabemos que el nuevo Gobierno viene del mismo sitio, pero utilizaremos nuestra mejor fuerza, que es la manifestación, para luchar», asegura.

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Este diario solicitó información a la Consejería de Servicios Sociales información sobre las quejas de los trabajadores y las medidas que se habían adoptado, pero no obtuvo respuesta.