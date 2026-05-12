Desalojados 17 migrantes sin hogar que dormían en la estación de autobuses de Badajoz

La Policía Nacional desalojó ayer por la noche a 17 personas migrantes sin hogar que dormían en la estación de autobuses de Badajoz, un espacio que venían utilizando desde hace meses como refugio nocturno ante la falta de una alternativa habitacional.

La intervención se produjo en torno a las 23.00 horas, cuando las personas afectadas se disponían a pasar la noche en la zona. Según la información recabada por este diario, se trata de personas de origen africano que carecen de alojamiento estable y que habían encontrado en la estación un lugar donde resguardarse durante la noche.

La Policía Nacional ha confirmado la actuación y sostiene que la intervención se produjo tras recibir avisos ciudadanos. Fuentes policiales explican que las personas desalojadas abandonaron el lugar sin oponer resistencia. "Llamaron los ciudadanos. Se fueron de forma pacífica. Se disponían a dormir en la zona. Fue un solo zeta y la gente salió", señalan desde la Policía Nacional.

Las mismas fuentes insisten en que no se produjo ningún incidente durante la intervención y recalcan que los agentes hablaron con las personas que se encontraban en la estación antes de que estas abandonaran el recinto. "Llamaron ciudadanos. Eran bastantes y se habló con ellos y se fueron", añaden.

Sin orden de Delegación del Gobierno

La Policía Nacional también niega que los agentes actuaran por orden de la Delegación del Gobierno en Extremadura. Desde el cuerpo policial desvinculan la intervención de una instrucción directa de la Delegación y atribuyen la actuación a los avisos recibidos por parte de ciudadanos.

Las personas desalojadas carecen de alternativa habitacional y utilizaban la estación de autobuses como refugio ante la ausencia de plazas suficientes en recursos de acogida. Su presencia en el recinto no era puntual, sino que se prolongaba desde hacía meses, según las fuentes consultadas.

Tras lo ocurrido y según ha podido saber este diario, la Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes, Acibapem, ha pedido explicaciones a la Delegación del Gobierno y ha reclamado que se ofrezcan soluciones habitacionales inmediatas a las personas afectadas.

Para los colectivos sociales, la salida de la estación no resuelve el problema de fondo, ya que las personas afectadas continúan sin un lugar donde pasar la noche.

Acibapem reclama que las administraciones actúen con urgencia y que se articulen medidas capaces de garantizar alojamiento digno a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Respuesta de Quintana

Por su parte, el delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que los migrantes no fueron desalojadas y que se fueron voluntariamente después de que la Policía Nacional las identificara.

En respuesta a preguntas de los medios en Mérida, Quintana ha desmentido que el desalojo se haya producido por orden de la Delegación de Gobierno. Según ha explicado el vigilante jurado de la estación de autobuses, espacio sobre el que tiene competencia la Junta de Extremadura, llamó a la Policía Nacional para informar de que una serie de personas querían pernoctar allí.

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Tras este aviso, acudió al lugar una patrulla policial que "simplemente las identificó" y, posteriormente, estas personas abandonaron "voluntariamente" el recinto. Por lo tanto, según Quintana, no había "ninguna orden de ningún tipo, ni de desalojos ni de nada" y ha atribuido las consideraciones al respecto como "conclusiones retorcidas". Además, ha recordado que las competencias que el Gobierno central tiene al respecto son las de facilitar alojamiento a las personas que están en trámite de pedir asilo