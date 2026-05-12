Día de la Fibromialgia en Badajoz: Ana y Loli ponen rostro a la enfermedad invisible

Ana Rodríguez de la Torre y Loli Arranz Ruiz padecen fibromialgia, una enfermedad que provoca fatiga y dolor crónico para la que todavía no existe cura. La llaman la enfermedad invisible porque sus síntomas no se evidencian, pero tiene rostro: el de Ana, el de Loli y el de miles de personas que ven sus vidas limitadas y, en muchas ocasiones, se sienten incomprendidas.

Este martes se ha conmemorado el Día Internacional de la Fibromialgia, del Síndrome de Fatiga Crónica y de la Sensibilidad Química Múltiple y la Asociación Existimos de Badajoz ha salido a la calle para darles visibilidad, para reivindicar que son, que están, que necesitan investigación y recursos, pero también para decir que hay esperanza.

Esa esperanza la simbolizan Ana y Loli, que han sido reconocidas por su compromiso y "ejemplo de vida". A la primera se le ha entregado el primer premio Luz Invisible por su trabajo y entrega en favor del colectivo. "Simboliza esa luz que no se ve pero que siempre se siente, que apoya, escucha y tiende la mano sin buscar protagonismo", ha dicho de ella María del Carmen Rodríguez, presidenta de Existimos.

Ana, muy emocionada y sorprendida -no se lo esperaba-, ha querido leer un poema que había compuesto por el poeta Álvaro Piedelobo en la Feria del Libro, en el que se reflejaban muchos de los sentimientos y sensaciones de los enfermos de fibromialgia.

El premio Luz Invisible nace con vocación de perpetuarse poner en valor la contribución de personas y entidades a la asociación y en su primera edición no ha habido dudas con la destinataria, porque es "una persona que no necesita hacer ruido pata brillar y cuya luz deja huella en todos nosotros".

Loli, de 83 años y la "mami" de todos los socios por ser la más veterana, ha recogido el Premio Especial 2026 "por su ejemplo de vida, de lucha diaria, de superación y de compromiso inquebrantable".

Para sus compañeras es alguien "imprescindible" porque es capaz "de inspirar con sus actos y de sembrar esperanza con su forma de vivir". La galardonada, acompañada por su nieta, ha recibido con emoción la distinción. "Gracias a vosotros, me habéis cambiado por completo. Me siento, sobre todo, muy querida", ha dicho.

Los premios se han entregado tras la jornada que ha acogido Ámbito Cultural de El Corte Inglés bajo el título 'Nuestro presente es una realidad, nuestro futuro, una esperanza", con conferencias a cargo de la doctora Concepción Verdasco y la psicóloga clínica María Rastrojo.

"Estamos aquí para recordar que, aunque nuestras patologías no se vean a simple vista nuestro esfuerzo, nuestro dolor y nuestra capacidad para resistir situaciones límites son profundamente reales", ha dicho la presidenta de la Asociación Existimos.

Aunque se fundó mucho antes, hace tres años se le dio a la asociación un nuevo impulso con el objetivo de que volviera a ser "refugio y voz" de las miles de personas que sufren estas enfermedades en silencio y sin encontrar el apoyo que necesitan. En su camino, se topan en demasiadas ocasiones con la "incomprensión" médica y social, por eso, aunque celebran los pasos dados, siguen reclamando más investigación, mejores diagnósticos y, sobre todo, "una verdadera empatía institucional".

Noticias relacionadas

La presidenta ha subrayado que una asociación no son solo siglas, son personas, como Ana y Loli, luces que hacen más visibles estas enfermedades crónicas.