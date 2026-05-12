Lana Corujo explica cómo la ilustración y la poesía dan forma a su primera novela

La Feria del Libro de Badajoz recibe a una de las voces más singulares y multidisciplinares del panorama actual: Lana Corujo. La autora llega a la capital pacense para presentar su primera novela, 'Han cantado bingo', una obra que, a pesar de llevar año y medio en las librerías, sigue generando conversaciones y despertando el interés de nuevos lectores por su frescura y su particular construcción formal.

Para Corujo, su primer encuentro con el público pacense es un "regalo" que le permite seguir compartiendo una obra que vio la luz en enero del pasado año. Al ser preguntada sobre qué encontrará el lector en las páginas de la novela, la escritora lanza un consejo inusual pero honesto: "recomiendo entrar en su lectura un poco a ciegas". Según la autora canaria, uno de los mayores valores del libro es ir descubriendo la trama a medida que se avanza, permitiendo que el lector se sorprenda con el devenir de los acontecimientos sin prejuicios.

Sin embargo, más allá de la trama, lo que verdaderamente define a 'Han cantado bingo' es su arquitectura. Lana Corujo no es solo escritora, como ella misma explica, su formación y su trayectoria como ilustradora son notables en cada página del libro. "Es una novela que se estructura mucho más desde su forma que desde su contenido", explica. Esta visión estética no es un añadido, sino la columna vertebral de su obra, influyendo directamente en la construcción de los diálogos y en el ritmo de la historia.

La transición de la poesía a la novela ha sido, para Corujo, un proceso de expansión. Si bien se siente cómoda en la narrativa -confiesa que, incluso su poesía, es muy narrativa-, la novela le ha permitido "amplificar la información". Como recalca, la relación entre sus distintas facetas creativas es diversa: "Siento que la poesía me permite hacer metáforas visuales que enriquecen el texto [...] Para mí, el dibujo es la estructura narrativa y la poesía mi color". Esta hibridez convierte su novela en un objeto artístico donde la disposición de las palabras y la economía del lenguaje propio de la lírica se ponen al servicio de un relato mayor.

A pesar de haber triunfado en todos los ámbitos en los que se ha desenvuelto, la canaria confiesa mantener distancia con su última publicación. Dice que no ha "vuelto a leer la obra" desde que la entregó a la editorial "porque querría cambiar muchas cosas. Un proceso creativo nunca termina de cerrarse", admite con sinceridad. Aun así, la autora abraza el resultado final con mucho cariño. Para ella, 'Han cantado bingo' es "la muestra mas honesta" de quién era como artista en el momento de la escritura, con sus aciertos y errores.

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Con su presencia en la Feria del Libro de Badajoz, Lana Corujo reafirma su capacidad para transitar entre géneros, demostrando que, la literatura contemporánea, puede y debe nutrirse de otras disciplinas visuales para seguir ofreciendo experiencias únicas al lector.