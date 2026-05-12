Manuel Vilas sustituye a Lorenzo Silva en la Feria del Libro de Badajoz

La organización de la Feria del Libro de Badajoz ha comunicado una modificación de la agenda para el miércoles 13 de mayo. Por motivos personales de última hora, Lorenzo Silva no podrá acudir a la feria pacense. A pesar de la ausencia del creador de Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, el hueco del cartel será cubierto por otro grande de las letras contemporáneas: el aragonés, Manuel Vilas, presentando su nuevo libro 'Islandia'.

El finalista del Premio Planeta en 2019 con 'Alegría', recogerá el testigo para asegurar que la tarde del miércoles siga siendo una cita ineludible para los amantes de la literatura de la capital pacense. La cita mantendrá el mismo horario y lugar que tenía su antecesor: la firma de libros tendrá lugar en la Carpa de Ayuntamiento a las 20.15 horas, mientras que la presentación será a las 21.15 horas en la Carpa de Conferencias del paseo de San Francisco.

Ganador del Premio Nadal en el 2023 con 'Nosotros' y autor de 'Ordesa' (2019), que ha alcanzado un extraordinario número de ejemplares vendidos, se presenta como una de las estrellas literarias de la 45.ª edición de la Feria del Libro de Badajoz.

Una historia de amor contada desde su final

La historia que presentará narra la vida de una pareja contada desde el final de la historia, cuando la protagonista pronuncia las palabras "ya no estoy enamorada de ti". En una novela de autoficción que narra el duelo, la soledad y el final de un amor profundo tras un divorcio a los 60 años, deciden hacer un último viaje juntos a Islandia que ya estaba programado antes de la ruptura. En la obra, Vilas mezcla su vida real con la ficción en un relato que sumerge al lector en un cataclismo de emociones.

Noticias relacionadas

Haciendo uso de un sentido del humor admirable y la ironía, el autor habla de las intimidades de una relación tan feliz como compleja y muestra el miedo que supone la soledad y vivir un desamor pasados los 60 años: "Me enfrento con sesenta y dos años a la segunda gran ruptura amorosa de mi vida", pronuncia el protagonista.