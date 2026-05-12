Migas, café y churros en la Comandancia de Badajoz para ayudar a Manos Unidas: "Hemos batido récord de solidaridad"

La solidaridad también se sirve caliente. El patio del acuartelamiento de la Guardia Civil en la plaza de Santo Domingo, en Badajoz, ha acogido este martes una nueva edición del Desayuno Solidario, una cita que este año ha tenido como beneficiaria a Manos Unidas y que ha batido récord de participación. Según la organización, 750 personas han colaborado con esta iniciativa, cuya entrada tenía un precio de 3 euros.

El menú no podía ser más extremeño. Migas, café y churros para una mañana que comenzó con lluvia, pero que terminó acompañada por el sol y por una respuesta ciudadana masiva.

Para María Jesús Alfaro, presidenta de Manos Unidas en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, esta ha sido la primera experiencia de la oenegé en este desayuno solidario de la Guardia Civil. Una cita que, según explicó, ha servido para dar visibilidad al trabajo de la organización y también para recaudar fondos. "Las dos señas de identidad de Manos Unidas son sensibilizar a la población sobre lo que hacemos y después conseguir dinero para seguir trabajando", señaló Alfaro.

La recaudación de esta edición se destinará a un proyecto en la India, concretamente a una escuela de inclusión social para niños con autismo y discapacidad intelectual gestionada por las Clarisas Franciscanas. "Están a 30 kilómetros de donde viven esos niños y se hace una labor espectacular", destacó la presidenta de Manos Unidas.

Mirar también a los jóvenes

Además de recaudar fondos, Manos Unidas ha querido aprovechar esta jornada para acercarse a nuevas generaciones. En el patio se instalaron mesas informativas con el objetivo de explicar la labor de la organización y captar nuevos voluntarios. "Estamos intentando captar a gente joven porque ya somos bastante mayorcitas las que estamos", reconoció Alfaro.

La presidenta avanzó que el próximo reto será acercarse al ámbito universitario. "El relevo generacional es fundamental", afirmó. "Aunque digan lo que digan, los jóvenes son sanísimos y hay gente joven súper sana. Hay que tirar de eso".

Una cita que rota cada año

El teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado Fuentes, recordó que esta iniciativa nació hace tres años en colaboración con Aoex, aunque la idea es que cada edición beneficie a una entidad distinta. "La iniciativa coincide con la fecha del aniversario de la fundación de la Guardia Civil y lo que hacemos es intentar que cada año haya una asociación que se beneficie de la visibilidad y de los ingresos", explicó.

El desayuno se enmarca dentro de los actos conmemorativos de la fundación de la Benemérita, que este año cumple 182 años. Hoy, destacó, "hemos batido récord de solidaridad".

25 voluntarios

El desayuno ha sido posible gracias a la colaboración de patrocinadores y voluntarios, lo que ha permitido que el cien por cien de lo aportado por cada persona vaya destinado a Manos Unidas.

En total, unas 25 personas han colaborado activamente en la organización, entre voluntarios de la Guardia Civil, de Manos Unidas y de Aoex.

Vecinos de Badajoz participan en el desayuno solidario de la Guardia Civil. / Jesús G. Hinchado

La Guardia Civil ya mira a próximas citas solidarias. De hecho, Manos Unidas también será beneficiaria dentro de dos años de la carrera solidaria que organiza el cuerpo. "Son especialistas y sacan un montón", señaló Alfaro.