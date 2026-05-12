Niños que saben escribir muy bien: la Feria del Libro de Badajoz premia el talento infantil

La imaginación infantil no tiene límites y cuando encuentra las herramientas para expresarla el resultado es en ocasiones una mezcla de talento e inocencia que sorprende y emociona. La 45 Feria del Libro de Badajoz reconoce el talento literario de los niños a través de la XXX edición del Concurso de Poesía y Narración, cuyos premios acaban de darse a conocer. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz para fomentar la creación literaria entre escolares de la ciudad.

El concurso está dirigido a alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO y ha contado en esta edición con una importante participación en todas las modalidades y categorías.

Estos son los premiados:

Narración Categoría A (4º y 5º de Primaria)

En esta categoría se han presentado 35 obras procedentes de tres centros educativos: Guadiana, Puente Real y Sagrada Familia.

El jurado concedió las siguientes menciones:

'La bruja colagusano', de Francisco Lagar Alonso, del colegio Sagrada Familia.

'El regreso de Tina', de Elsa Igual Alonso, del colegio Sagrada Familia.

'El viaje de los recuerdos', de Vera Ortiz González, del colegio Puente Real.

El premio finalista ha sido para Blanca Cuecas Carrillo, del colegio Sagrada Familia, por la obra 'Mi padre sabe morirse muy bien'.

El premio a la mejor narración fue para Laura Gallardo López, del colegio Sagrada Familia, por 'El mago, la madre y el héroe'.

Narración Categoría B (6º de Primaria y 1º de ESO)

La categoría B registró la participación de 60 obras procedentes de seis centros educativos: colegio Sagrada Familia, Salesianos Ramón Izquierdo, Santo Ángel, San Fernando, Puente Real y Maristas Nuestra Señora del Carmen.

Las menciones especiales fueron para:

'La profecía de la luz', de Lourdes Ávila Abia, del colegio Santo Ángel.

'Un equipo de una sola pieza', de Valeria Silva Torrado, del colegio Salesianos Ramón Izquierdo.

'La amistad', de Maite Rodríguez Marcos, del colegio Santo Ángel.

'Tomi el tomate que nunca se rindió', de Blanca Arnela Villén, del Puente Real.

El reconocimiento como finalista fue para 'El viaje de la soledad', de Elena Maroto Carmona, del colegio Maristas Nuestra Señora del Carmen.

La obra ganadora fue 'Mírate y mírame', escrita por Alejandra Alcántara Mateos, del colegio Santo Ángel.

Poesía Categoría A (4º y 5º de Primaria)

La modalidad de poesía en categoría A reunió 25 trabajos presentados por alumnado de los colegios Sagrada Familia, Puente Real, Guadiana y San Fernando. Las menciones fueron para:

'Almas en verso libre', de Oyer García Salguero, del Puente Real.

'La historia de las bibliotecas', de Tiago Cordón Trigo, del Guadiana.

'Caballos salvajes', de Elia Píriz López, del colegio Sagrada Familia.

'Misión pijama estelar', de David Merchán Portela, del Sagrada Familia.

La finalista fue Blanca García Carracedo, del San Fernando, con la obra 'Mi fiel amigo'.

El primer premio recayó en Luis Ángel Luna Pallarés, del colegio Sagrada Familia, por el poema 'Mis mundos de cristal'.

Poesía Categoría B (6º de Primaria y 1º de ESO)

En la categoría B de poesía, el jurado otorgó menciones a:

'El sombrerero loco', de Noa Barberá García, del San Fernando.

'Badajoz infinita', de Darío Torres Caro, del colegio Maristas Nuestra Señora del Carmen.

'Origen y frontera', de Carlos García Sánchez, del colegio Maristas.

La obra finalista fue 'Bajo el cielo pacense', de Ángeles Gómez Matito, del colegio Maristas.

El primer premio ha sido para Enrique Orellana, del colegio Sagrada Familia, por 'El gran árbol de la naturaleza'.

Los premios se han entregado en el paseo de San Francisco.