Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Cuidadores del Marcelo Nessi de Badajoz denuncian falta de personal cualificado por las noches: "Nos dejan solos"
Afirman que no hay enfermeros ni educadores y que se ven obligados a suplir sus funciones sin tener competencias: la última vez ocurrió el sábado con un interna que sufrió un problema grave de salud. Tras el incidente, la Junta ha decidido ampliar el turno de enfermería
Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Badajoz a destinar 176.000 euros a arreglar el acceso a una explotación ganadera
Tendrá que construir un paso sobre un arroyo que inunda el camino cuando llueve
¿Por qué hay tres imágenes de San Isidro Labrador?
Curiosamente, existió un proyecto de otra imagen de san Isidro por el escultor sevillano Antonio Castillo Lastrucci. Era un dato desconocido o poco conocido hasta ahora
Un extremeño en la corte de la Universidad de Évora (Portugal)
El catedrático de Literatura Antonio Sáez Delgado toma posesión como vicerrector de Cultura y Sociedad, dentro del equipo del nuevo rector
Sonarán sirenas de emergencia este martes en Olivenza, Badajoz y pedanías por una prueba de Protección Civil
La Junta de Extremadura recuerda que se trata únicamente de una verificación técnica y que no existe motivo de alarma
- Los 'hobbits' del Señor de los Anillos se mudan a las orillas del Guadiana en Badajoz
- La construcción de Torre Geim IV refuerza la expansión inmobiliaria en la avenida de Elvas de Badajoz con 44 nuevas viviendas
- Más de un kilo de cocaína en un tejado y cuatro detenidos: resultado de la operación policial en Antonio Domínguez en Badajoz
- Badajoz se entrega a la fe rociera con el inicio simbólico del camino
- El mercado floral de la plaza Alta llenará de primavera el Casco Antiguo de Badajoz
- Programación del sábado 9 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Luz Gabás, Vicente Vallés, talleres y firmas
- Badajoz a medida: La moda que habita el Casco Antiguo
- Un incendio afecta a varios vehículos en San Roque, Badajoz