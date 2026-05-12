Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Afirman que no hay enfermeros ni educadores y que se ven obligados a suplir sus funciones sin tener competencias: la última vez ocurrió el sábado con un interna que sufrió un problema grave de salud. Tras el incidente, la Junta ha decidido ampliar el turno de enfermería

Tendrá que construir un paso sobre un arroyo que inunda el camino cuando llueve

Curiosamente, existió un proyecto de otra imagen de san Isidro por el escultor sevillano Antonio Castillo Lastrucci. Era un dato desconocido o poco conocido hasta ahora

El catedrático de Literatura Antonio Sáez Delgado toma posesión como vicerrector de Cultura y Sociedad, dentro del equipo del nuevo rector

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La Junta de Extremadura recuerda que se trata únicamente de una verificación técnica y que no existe motivo de alarma