Hasta el 17 de mayo
Programación del martes 12 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Isabel San Sebastián, Lana Corujo y proyectos extremeños
La jornada arrancará, como es habitual, a las 10.00 horas con un taller juvenil dirigido a institutos concertados en la Carpa temática-Ambigú gráfico
La Feria del Libro de Badajoz 2026 continúa este martes 12 de mayo en el paseo de San Francisco con una programación marcada por las actividades escolares durante la mañana y una tarde de presentaciones literarias en la Carpa de Conferencias, con Isabel San Sebastián y Lana Corujo entre las autoras destacadas.
La jornada arrancará, como es habitual, a las 10.00 horas con un taller juvenil dirigido a institutos concertados en la Carpa temática-Ambigú gráfico. A esa misma hora comenzarán los recorridos por el recinto y las animaciones infantiles para centros escolares, que se desarrollarán hasta las 14.00 horas en el paseo de San Francisco.
También por la mañana, entre las 10.00 y las 11.30 horas, el teatro López de Ayala acogerá el teatro infantil para centros escolares '¡Qué locura de museo!'. La actividad continuará de 10.30 a 11.30 horas con el concurso escolar 'Está en los libros', en la Carpa de Conferencias.
A las 12.00 horas, alumnos del colegio Sagrada Familia participarán en la lectura de un manifiesto y de párrafos de autores europeos en la Carpa de Conferencias. Una hora después, a las 13.00, el Club Senior de Extremadura abordará los grandes proyectos de desarrollo de la región.
Tarde de presentaciones
La programación de tarde comenzará a las 17.30 horas con la apertura del Rincón de la Lectura en la Carpa Infantil. A las 17.45 horas, Laura Delgado Torneiro presentará 'Preludio-Sinfonía del legado del dragón 3', en la Carpa de Conferencias.
A las 18.00 horas, la Carpa temática-Ambigú gráfico acogerá un taller infantil de tebeos y tebeoteca. La actividad literaria continuará a las 18.15 horas con José Luis Molina Bolaños y la presentación de 'El refranero español'.
A las 18.45 horas será el turno de Carmen Rojas Gordillo, que presentará ‘Urban sketchers Badajoz: primer aniversario’, de Fundación CB. Media hora después, a las 19.15 horas, Mirada y voz dará a conocer ‘Volver a mirar por el taller de fotografía analógica’.
La Carpa Infantil acogerá a las 19.30 horas una sesión de cuentacuentos. A las 19.45 horas llegará una de las citas destacadas de la jornada con Isabel San Sebastián, que presentará 'La venganza del apóstol'.
El tramo final de la tarde continuará a las 20.15 horas con Luiso Soldevila y Beatriz Rogel, que presentarán ‘Padrenuestro’. La programación de la Carpa de Conferencias se cerrará a las 21.00 horas con Lana Corujo y la presentación de 'Han cantado bingo'.
Firmas de libros
La carpa del Ayuntamiento volverá a reunir a autores y lectores durante la tarde. A las 18.45 horas firmará José Luis Molina Bolaños y, a las 19.00 horas, Manuel Alfaro Domínguez. A las 19.30 horas será el turno de Lana Corujo y, a las 19.45 horas, firmarán los autores de Mirada y voz.
Las firmas continuarán a las 20.15 horas con Isabel San Sebastián, mientras que a las 20.45 horas cerrarán la agenda de firmas Luiso Soldevila y Beatriz Rogel.
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