"En el refranero está contenida la sabiduría de muchas generaciones y civilizaciones"

Es profesor de Filosofía en el instituto Vegas Bajas de Montijo (Badajoz) y entre otros muchos quehaceres de contenido cultural, mantiene un blog, 'Desde el Campanario', en el que publica comentarios al refranero. Ese fue el germen de un primer libro sobre refranes. Este martes se ha pasado por la Feria del Libro de Badajoz para presentar el segundo: 'El refranero español: machismos, racismos... y 33 comentarios más'. En el paseo de San Francisco ha hablado con La Crónica de Badajoz.

-¿Cómo surge este libro?

-Hice un trabajo anterior hace cuatro años. Se titulaba "El refranero castellano: 101 comentarios'. Ese libro recoge los refranes que comentaba en ese blog. Le puse 'El Campanario' porque el refranero que seleccioné tenía mucha relación con toda la tradición religiosa judeocristiana de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Fue el primer trabajo. Este segundo versa también sobre refranes, pero con una temática diferente. El refranero castellano español es muy rico y he tirado más por temas que están ahí al filo y es importante traerlos: el machismo, el racismo y otras dos partes que no tienen nada que ver con las primeras. La tercera son refranes de la geografía española, uno por cada comunidad autónoma, y el tercero se refiere a las profesiones, entre las cuales está la del periodista. Lo escribe Susana Mangut ('Cuando el río suena, agua lleva'). Son 33 refranes que han elegido amigos míos. Vuelven a ser 101 refranes, de los cuales yo no he escrito 34.

-¿Por qué le interesan tanto los refranes?

-Soy profesor de Filosofía y la Filosofía es mucha reflexión, mucha fijación en la tradición oral, todo lo que se transmite a través de la oralidad, como pueden ser también los chistes. En el refrán está contenida la sabiduría de muchas generaciones y civilizaciones. No hay una civilización en la historia humana que no haya tenido sus propios refranes. Ni una lengua, ni actual ni pasada, que no tenga sus refranes. Son el reflejo del pensamiento de cada época. ¿Por qué hay una época en el lenguaje español con muchos refranes machistas? Porque la sociedad es muy machista. ¿Por qué ahora hay muchos que van naciendo en relación con la Inteligencia Artificial, las nuevas tecnologías o la comunicación de móvil? Porque es lo que nos ocupa en ese momento. Cada momento va creando los refranes que ocupan el pensamiento de ese instante.

-Es decir, seguimos creando refranes.

-El refranero es algo vivo, como la lengua. Están permanentemente apareciendo y desapareciendo palabras, exactamente igual que el refranero. Hay refranes que han desaparecido del uso. Por ejemplo: 'Por San Blas la cigüeña verás'. Ese refrán está en desuso. Las cigüeñas ya no se van y la inmensa mayoría de la gente no sabe cuándo es San Blas. Es un refrán que se ha quedado en el catálogo, pero no tiene uso. Del mismo modo que muchos refranes machistas están en el catálogo -y conviene no olvidarlos- pero ahora mismo sería inadmisible utilizarlos.

-Cite alguno

-La mujer es como una carta cerrada, después de abierta no vale nada.

-Madre mía.

-Claro. Ese refrán hoy en día... O expresiones racistas. En el racismo aparecen todo tipo de fobias. No solamente a los negros, cualquier desprecio por la diferencia: negros, gitanos, moros, putas, maricones, gordos. Gente que es rechazada simplemente por ser diferente. No es conveniente que uno vaya por ahí diciendo 'Ancho de espalda y estrecho de culo, maricón seguro'. Ni 'Con mujeres y putas no te metas en disputas'. Son refranes que están en desuso, afortunadamente.

-Pero se usaron.

-Porque eran reflejo del pensamiento y además se decían y no pasaba nada. Lo de' trabajar como un negro' estaba totalmente admitido hace años. 'No seas gitano'. Cuidadito dónde lo dices. 'No escupas que eso es de judíos'. Los refranes cuando dejan de estar de actualidad, pierden vigencia y dejan de estar en uso.

-Dice que siguen apareciendo refranes, pero las generaciones más jóvenes no los utilizan para expresarse.

-Eso es otra cosa. Que aparezcan refranes nuevos no significa que los protagonistas de esa creación sean los jóvenes, que no son refraneros y no lo han sido nunca. Los jóvenes de hoy llegará un momento en que serán refraneros. Se dice tradicionalmente que los refranes los crea la élite y de la élite pasan al pueblo. Porque el refrán contiene tanta sabiduría que solamente está al alcance de los sabios, de la élite intelectual. Son los que crean y los que tienen la capacidad para traspasar la barrera de la sociedad. ¿Por qué si vamos al Quijote aparecen miles de refranes? Era la élite de ese momento. Desde esa élite caen en cascada a las clases populares. Es una forma de que la sabiduría y la cultura lleguen a la clase popular.

El autor, en el paseo de San Francisco. / Jesús G. Hinchado

-El refrán ahorra muchas palabras y con pocas dice mucho.

-Exactamente.Tiene que partir de alguien muy culto e intelectual, para resumir un pensamiento profundo y hondo en cuatro palabras.

-¿Y cómo se transmite?

-Oralmente. Siempre digo que hay que consumir refranes. Igual que nosotros los hemos aprendido de manera oral, nuestros hijos y nietos los aprenderán si nos escuchan a nosotros. Escribir refranes en un libro no es normal (señala el que ha escrito él). Como no es normal escribir chistes en un libro. Los chistes son para contarlos y los refranes, para decirlos. Además, es muy importante decirlos en el momento y la forma adecuados. Porque ahí va el éxito de un refrán. No hay nada más ganso que decir un refrán fuera de sitio. Como contar un chiste fuera de sitio.

-Antes había muchos refranes ligados a las labores de campo y a oficios tradicionales. ¿Y ahora? ¿Cómo son los refranes actuales?

-Hay refranes muy gansos y otros muy técnicos. Muy ganso: 'Dime con quién guaseas y te diré quién eres'. Otro más técnico: 'Más vale un buen dataset que mil capas de red'. Si tú no tienes datos grabados de qué te sirve tener mucha red en internet. Un contenido técnico resumido en pocas palabras. Lo utiliza gente que está dentro de ese mundo, como los refranes agrícolas los usaba gente del campo. O los refranes religiosos, gente en sintonía con la religión cristiana, que son los que nosotros conocemos.

"En lengua castellana puede haber en torno a 100.000 refranes"

-¿Cómo han evolucionado los refranes de contenido religioso?

-También han ido desapareciendo. El refrán es refresco del pensamiento. ¿Hoy día la religiosidad qué lugar ocupa? Pues ese lugar ocupan los refranes religiosos. Están fuera de contexto.

-¿Habrá un tercer libro con otros 101 refranes?

-Llevo 202 refranes. En lengua castellana puede haber en torno a 100.000 refranes. Me quedan muchos libros que escribir todavía. No sé si me va a dar tiempo. No dejo de estar sobre ello. Es una disciplina lingüística, la refranología, o su nombre técnico, paremiología. El nombre técnico de un refrán es paremia. Luego los llamamos refranes, sentencias o proverbios.

-¿Los utiliza con sus alumnos?

-En algunas ocasiones. Porque la Filosofía es muy aforística, es muy de frases. Todos conocemos frases filosóficas: 'Pienso luego existo'; 'yo sólo sé que no sé nada'. Son paremias. La Filosofía tienen mucha capacidad para resumir mucho contenido en muy poca frase y los refranes son una herramienta muy adecuada para su enseñanza. Otra cosa es que nuestros jóvenes pillen el sentido y el significado de un refrán.

-¿Lo pillan?

-Generalmente, no. Y explicar un refrán es algo muy ganso también.

-Estan los refranes y los contrarrefranes.

-Es muy curioso. Hay refranes para todo. Para decir algo y lo contrario. Ejemplo muy sencillo: 'A quien madruga Dios le ayuda' y 'No por mucho madrugar amanece antes'. Ese que dice 'Las apariencias engañan' y también decimos que 'La cara es el espejo del alma'. 'En boca cerrada no entran moscas' o 'El que calla otorga'. Muchos refranes tienen su contrario y esa es la clave del éxito del refranero. No se lo digas a nadie, es un truco.