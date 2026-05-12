La Filmoteca de Extremadura proyecta en Badajoz 'La sábana y la montaña', nominada en Cannes

La Filmoteca de Extremadura proyecta esta tarde la película portuguesa 'La sábana y la montaña' dentro de su ciclo 'cine en portugués'. Los pacenses podrán disfrutar de una de las obras cinematográficas nominadas a mejor película en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2024, en dos sesiones en la Factoría Joven, a las 18.00 y a las 20.30 horas.

La cinta, que fue estrenada en el 2024 y tiene una duración de 77 minutos, será proyectada en portugués, su versión original, pero contará con subtítulos en español. Cuenta la historia de la comunidad de Covas do Barroso, en el norte de Portugal, descubre que la empresa británica Savannah Resources planea construir la mina de litio a cielo abierto más grande de Europa a pocos metros de sus casas. Ante esta amenaza inminente, la comunidad decide organizarse para expulsar a la compañía de sus tierras. El reparto de esta película consta de actores como Carlos Libo, Paulo Sanches, Daniel Loureiro, Aida Fernandes, Maria Loureiro, Lúcia Esteves, Nelson Gomes y Benjamin Goncalves y su director es Paulo Carneiro.

'La sábana y la montaña' no está recomendada para menores de 7 años y además de ser proyectada en Badajoz, la Filmoteca de Extremadura prepara más sesiones en otros puntos de Extremadura como Cáceres, Mérida y Plasencia a largo del mes de mayo.

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La película, que utiliza a los propios habitantes de la zona como protagonistas, ha obtenido reconocimiento en distintos festivales internacionales por su retrato sobre la resistencia rural y medioambiental.