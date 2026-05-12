Simulacro
Sonarán sirenas de emergencia este martes en Olivenza, Badajoz y pedanías por una prueba de Protección Civil
La Junta de Extremadura recuerda que se trata únicamente de una verificación técnica y que no existe motivo de alarma
La Junta de Extremadura realizará este martes, 12 de mayo, durante el transcurso de la mañana, una nueva prueba del Sistema de Aviso a la Población mediante sirenas fijas en la zona de Olivenza.
La actuación forma parte del calendario de pruebas de funcionamiento elaborado por la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, en el marco del seguimiento y control de los sistemas de aviso instalados en establecimientos afectados por la normativa SEVESO de nivel superior.
Estas pruebas tienen como objetivo comprobar el correcto funcionamiento de las sirenas fijas implantadas en establecimientos termosolares o industriales y garantizar su eficacia conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
Información previa
Desde el Servicio de Protección Civil se ha comunicado esta actuación a los ayuntamientos de Badajoz, Olivenza, San Francisco de Olivenza, San Rafael de Olivenza y Villarreal, con el fin de que puedan informar previamente a la población y, especialmente, a los titulares de parcelas próximas a la instalación.
Durante la prueba se producirá la activación sonora de las sirenas de Olivenza, por lo que la Junta recuerda que se trata únicamente de una verificación técnica y que no existe motivo de alarma.
Finalmente, el Ejecutivo regional ha agradecido la colaboración de los municipios y de la ciudadanía en el cumplimiento de las medidas de prevención y actuación ante accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
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