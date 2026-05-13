Badajoz activa las ayudas para pagar luz, agua y gas a familias vulnerables

El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz comenzará en los próximos días la tramitación de las Ayudas de Suministros Mínimos Vitales correspondientes al ejercicio 2026, destinadas a apoyar a familias y personas en situación de vulnerabilidad económica para hacer frente a gastos básicos del hogar.

En este sentido, el pasado 24 de abril se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura por la que se aprueba el Programa de Colaboración Económica Municipal para Suministros Mínimos Vitales 2026, correspondiendo al municipio de Badajoz una asignación inicial de 367.072,60 euros.

Esta cuantía podrá verse incrementada posteriormente mediante resolución de la consejería competente, en función del reparto de remanentes entre aquellos municipios que acrediten antes del 31 de agosto haber concedido ayudas por el total inicialmente asignado.

En este sentido, el IMSS ya tiene ultimada la convocatoria oficial de estas ayudas, que será publicada en los próximos días en el BOP de Badajoz, según indica en nota de prensa el consistorio de la capital pacense, que ha recordado que, como en años anteriores, la presentación de solicitudes se realizará de manera asistida por personal técnico del IMSS, con el objetivo de facilitar la tramitación a las personas solicitantes.

Así, a partir del jueves 14 de mayo podrá solicitarse cita previa para la entrega de solicitudes, ya sea por teléfono en el 924 251 176, de 9,30 a 13,30 horas o por correo electrónico en citasumivi@aytobadajoz.es, en cuyo asunto deberá indicarse 'Cita solicitud de [nombre del solicitante]' y en el mensaje el nombre y apellidos del solicitante, domicilio y teléfono de contacto.

Desde el IMSS se responderá el mismo día o al siguiente hábil indicando fecha, hora, lugar de la cita y documentación necesaria.

Cuantías máximas

Las cuantías máximas previstas se mantienen en los mismos importes establecidos en la convocatoria anterior según la unidad de convivencia y si es de hasta dos miembros con 950 euros, entre tres y cuatro miembros con 1.100 euros o de cinco o más miembros con 1.200 euros.

Asimismo, se mantienen los límites de ingresos de las unidades familiares, establecidos en el 120 por ciento del IPREM en 14 pagas, incrementándose un 8 por ciento adicional por cada miembro de la unidad de convivencia.

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Toda la información relativa a requisitos, documentación necesaria, cuantías y modelos de solicitud estará disponible próximamente en los centros del IMSS y en la página web del Ayuntamiento de Badajoz que, a través de dicho instituto, continúa reforzando su compromiso con la atención social y el apoyo a las familias que atraviesan situaciones de dificultad económica, "garantizando el acceso a suministros básicos esenciales".