Cinco de los 17 migrantes que dormían en la calle en Badajoz tendrán alojamiento desde este viernes

Cinco de los 17 migrantes procedentes de Mali que han pasado las últimas noches durmiendo en la calle en Badajoz tendrán este viernes una alternativa habitacional dentro del sistema de protección internacional. Así lo confirmó Pedro de Santiago, portavoz de Accem, organización que trabaja desde hace días con este grupo de jóvenes para evaluar su situación personal y jurídica y tratar de encontrar una solución habitacional para todos ellos.

"Ya hay cinco personas de estas 17 a las que ya les hemos encontrado una alternativa habitacional, que comúnmente se conoce como asilo, porque son solicitantes de protección internacional", explicó De Santiago en declaraciones a este periódico. Según precisó, estas personas accederán a plazas en viviendas destinadas a refugiados ubicadas en distintos puntos de Extremadura.

Trasladados a Cáceres

"No son centros, son plazas en viviendas de personas refugiadas", aclaró el portavoz de Accem, quien añadió que todavía no está confirmado si estos alojamientos estarán en Cáceres. Además, otro de los migrantes ha sido derivado a un programa autonómico de vivienda para personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad.

Mientras tanto, la organización continúa trabajando con el resto del grupo. Un equipo compuesto por cuatro profesionales, entre trabajadores sociales y abogados, está estudiando caso por caso para conocer tanto las necesidades básicas de estas personas como su situación administrativa.

Situación de los 12 restantes

Además, desde la entidad señalan que trabajarán con el resto de 12 migrantes malienses para ofrecer soluciones: "Vamos a analizar su situación, tanto a nivel físico, qué necesidades tienen, como también a nivel administrativo o jurídico", señaló De Santiago. Según explicó, algunos de ellos podrían haber iniciado ya el procedimiento para solicitar protección internacional, mientras que otros todavía estarían pendientes de formalizarlo.

El portavoz de Accem recordó que el proceso de asilo comienza solicitando una cita ante la Policía Nacional de la provincia donde reside temporalmente la persona migrante. "Comúnmente es asilo, es una persona refugiada", resumió. Una vez formalizada y admitida a trámite la solicitud, los solicitantes pueden acceder al sistema estatal de acogida.

Sin embargo, De Santiago reconoció que el principal problema aparece en el periodo intermedio, cuando muchas personas todavía no tienen asignada una plaza residencial. "Hay un limbo o una ventana entre la presentación y la admisión", explicó. Durante ese tiempo, organizaciones como Accem intentan encontrar soluciones temporales para evitar que estas personas permanezcan en la calle.

"Viven situaciones durísimas"

La entidad también está prestando atención al estado emocional de los jóvenes malienses, todos ellos varones de entre veinte y treinta años. Según relató el portavoz, las experiencias vividas durante su trayecto migratorio han sido especialmente duras.

"Mali es un país que lleva mínimo desde el año 2012 en una situación de ingobernabilidad", recordó De Santiago. "Las personas viven situaciones durísimas", añadió. Pese a ello, destacó la capacidad de resistencia de muchos de ellos. "Hay gente que tiene una resiliencia muy alta y que simplemente no se plantea hacer otra cosa que no sea tirar adelante", afirma.

No obstante, también reconoce que algunos muestran un evidente desgaste emocional tras meses de incertidumbre y dificultades. "Hay gente que sí que se la nota emocionalmente más fatigada", aseguró. En esos casos, Accem contempla la posibilidad de facilitar atención psicológica especializada.

La organización continúa ahora buscando recursos para el resto de integrantes del grupo mientras avanzan sus trámites administrativos. El objetivo, según insiste Accem, es evitar que estas personas sigan durmiendo en la calle mientras se resuelve su situación legal y puedan acceder cuanto antes a una red estable de acogida y protección internacional.