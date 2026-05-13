La Diputación de Badajoz presenta los resultados de la primera fase del proyecto Edint

El Hospital Centro Vivo de Badajoz será esta mañana, el escenario del acto de clausura y presentación de los resultados de la primera fase del proyecto nacional de Espacio de Datos de Infraestructuras Urbanas Inteligentes (Edint) a las 10.00 horas. Esta iniciativa, tiene como eje principal mejorar los servicios públicos, fomentar la innovación y el empleo local e impulsar la colaboración.

Según los organizadores, la Diputación de Badajoz va a reforzar su estrategia de transformación digital con la puesta en marcha del Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD) de Badajoz, incluido en el proyecto Edint. Además, añaden que esta primera fase se encuentra dentro del marco de su compromiso con la innovación y la modernización de los servicios públicos.

Territorios más inteligentes

El proyecto Edint está impulsado y liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y según las características oficiales del proyecto, parte de la colaboración como clave para activar el potencial que reside en la información de nuestros municipios. Además, para Edint, la actualidad es un "momento crucial para el desarrollo de territorios más inteligentes y sostenibles".

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La creación de CEOD en Badajoz se une a la ya vigente red de espacios a través de los que se articula el proyecto, presente en ciudades de España como A Coruña, Alcoi, Fuenlabrada, Jaén, Jerez de la Frontera, Logroño, Madrid, Málaga, Mataró, Santander y Valencia.