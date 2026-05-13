'La espía que bailaba': Una danza para el amor

En el panorama de la literatura pacense surge una voz que mezcla la nostalgia de la España de los años setenta con la adrenalina del espionaje y la vulnerabilidad del corazón humano. Chelo Amanda López, actriz de trayectoria y apasionada de las letras, nos presenta su primera novela, 'La espía que bailaba', una obra que promete cautivar por su ritmo rápido y autenticidad.

La novela nos transporta a una época de contrastes. La protagonista es una joven que, bajo la apariencia de una bailarina de discoteca, oculta una identidad mucho más peligrosa: es una agente secreta al servicio del gobierno. Su misión es proteger a un alto cargo -ministro- en un contexto sociopolítico convulso marcado por la amenaza de grupos terroristas. Lo que comienza como un encargo profesional de vigilancia, se complica cuando se cruzan sentimiento de por medio. La espía termina enamorándose del hombre al que debe proteger, creando una tensión narrativa donde el secreto y la pasión van de la mano.

Curiosamente, el germen de esta historia nació de la admiración de la autora por otra figura histórica: Aline Griffith, la condesa de Romanones, conocida por sus espionajes. "Me pregunté si habría escrito algo titulado 'La espía que bailaba'. Al ver que no existía, supe que tenía que escribirlo yo", comenta Chelo en la entrevista. Aunque la obra es ficción, Chelo Amanda reconoce que el personaje principal tiene mucho de ella misma. La novela no solo recrea el ambiente de la época mencionando figuras políticas y el clima de clandestinidad, sino que también refleja un proceso personal de la autora. Escrita durante el verano del 2025, que ella misma describe como "un verano difícil" donde atravesaba un bache de salud y una etapa de desánimo. Escribir esta obra se convirtió para ella en un "escape terapéutico".

Chelo A,amda López presenta su primera novela 'La espía que bailaba' / Jesús G. Hinchado

'La espía que bailaba' destaca por ser una novela ligera, accesible y de ritmo rápido. Con capítulos cortos y una narrativa directa, está diseñada para enganchar al lector desde la primera página y que no se haga pesada. Según la autora, la ambientación en un mismo escenario -una discoteca- permite que el relato avance con agilidad. Uno de los momentos más emotivos de la narración es la ruptura de la protagonista con su pareja de años, un giro necesario para el desarrollo de su nueva historia de amor.

Para la escritora, esta primera novela representa un hito en su carrera. Su formación como actriz le ha permitido dotar a los personajes de una profundidad y una "verdad" que traspasan el papel. Al finalizar la lectura, la autora espera que el público se quede con el factor sorpresa del final pero, sobre todo, con la imagen de una mujer fuerte, enamorada y entregada a su causa.

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Chelo define su libro con tres palabras clave: amor, defensa y protección. Además, lo ve como una lectura imprescindible para quienes buscan emocionarse mientras recorren los rincones más secretos de una historia prohibida.