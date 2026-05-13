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45ª Feria del Libro

Fernando Bonete defiende la literatura como "refugio frente al radicalismo"

El escritor presenta 'La hija del Fénix', una novela que busca reivindicar la figura de la hija ilegítima de Lope de Vega como una gran autora

Vídeo | Fernando Bonete defiende la literatura como "refugio frente al radicalismo"

Vídeo | Fernando Bonete defiende la literatura como "refugio frente al radicalismo"

Jesus G. Hinchado

Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

El reconocido divulgador cultural y escritor, Fernando Bonete, ha llegado a la capital pacense para disfrutar de la Feria del Libro de Badajoz y presentar su nueva obra 'La hija del Fénix'. Esta ópera prima de Bonete no es una novela cualquiera, sino que su autor la presenta como un ejercicio de justicia histórica y literaria.

La novela narra la vida de Marcela, la hija ilegítima del llamado "Fénix de los ingenios", Lope de Vega. A través de sus páginas, el autor nos descubre a una mujer que fue, en sus propias palabras, una "grandísima escritora y desconocida hasta ahora". Este lanzamiento supone un hito en la carrera de Bonete, quien ha dedicado gran parte de su vida a fomentar el hábito lector desde el rigor y la pasión.

"Lo difícil es conseguir leer"

Durante su intervención, Bonete ha abordado la situación actual del sector. Lejos de las estadísticas triunfalistas, el autor ha sido tajante: "Lo más difícil hoy en día es conseguir que leamos. Estamos viviendo un tiempo en el que no hay tantos lectores". Para el divulgador, la prioridad absoluta debe ser acercar a la gente al hábito de leer. Su propuesta es sencilla: no importa el género sino la conexión emocional. "Todos pueden encontrar un libro con el que engancharse. Solo hay que pensar en algo que nos guste y buscarlo en la narrativa o el ensayo", aseguraba Bonete. Según dice, es el primer paso para construir una relación auténtica y duradera con los libros.

Como referente en la creación de contenido cultural, Fernando Bonete defiende el papel de las plataformas digitales. En un entorno dominado por la gastronomía, la música o el estilo de vida, él ha demostrado que la literatura también tiene espacio propio y necesario. Además, en un contexto social marcado por los extremismos y la fragmentación, ve en los libros una herramienta de cohesión. Dice que deben servir como puntos de encuentro, ver en ellos un espacio donde poder reflexionar y poner freno al radicalismo para poder "volver a encontrarnos".

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Fernando Bonete no ocultó su entusiasmo por participar en la Feria del Libro de Badajoz, a la que ha calificado como una de las más "grandes de este país". Destacó, especialmente, el ambiente familiar y la presencia de jóvenes y niños, subrayando la importancia de que las nuevas generaciones conecten con los libros desde edades tempranas. Con 'La hija del Fénix', Bonete debuta como novelista y reafirma su compromiso con una sociedad que, hoy más que nunca, necesita la pausa que solo la literatura puede ofrecer.

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