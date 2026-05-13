Fernando Bonete defiende la literatura como "refugio frente al radicalismo"

El reconocido divulgador cultural y escritor, Fernando Bonete, ha llegado a la capital pacense para disfrutar de la Feria del Libro de Badajoz y presentar su nueva obra 'La hija del Fénix'. Esta ópera prima de Bonete no es una novela cualquiera, sino que su autor la presenta como un ejercicio de justicia histórica y literaria.

La novela narra la vida de Marcela, la hija ilegítima del llamado "Fénix de los ingenios", Lope de Vega. A través de sus páginas, el autor nos descubre a una mujer que fue, en sus propias palabras, una "grandísima escritora y desconocida hasta ahora". Este lanzamiento supone un hito en la carrera de Bonete, quien ha dedicado gran parte de su vida a fomentar el hábito lector desde el rigor y la pasión.

"Lo difícil es conseguir leer"

Durante su intervención, Bonete ha abordado la situación actual del sector. Lejos de las estadísticas triunfalistas, el autor ha sido tajante: "Lo más difícil hoy en día es conseguir que leamos. Estamos viviendo un tiempo en el que no hay tantos lectores". Para el divulgador, la prioridad absoluta debe ser acercar a la gente al hábito de leer. Su propuesta es sencilla: no importa el género sino la conexión emocional. "Todos pueden encontrar un libro con el que engancharse. Solo hay que pensar en algo que nos guste y buscarlo en la narrativa o el ensayo", aseguraba Bonete. Según dice, es el primer paso para construir una relación auténtica y duradera con los libros.

Como referente en la creación de contenido cultural, Fernando Bonete defiende el papel de las plataformas digitales. En un entorno dominado por la gastronomía, la música o el estilo de vida, él ha demostrado que la literatura también tiene espacio propio y necesario. Además, en un contexto social marcado por los extremismos y la fragmentación, ve en los libros una herramienta de cohesión. Dice que deben servir como puntos de encuentro, ver en ellos un espacio donde poder reflexionar y poner freno al radicalismo para poder "volver a encontrarnos".

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Fernando Bonete no ocultó su entusiasmo por participar en la Feria del Libro de Badajoz, a la que ha calificado como una de las más "grandes de este país". Destacó, especialmente, el ambiente familiar y la presencia de jóvenes y niños, subrayando la importancia de que las nuevas generaciones conecten con los libros desde edades tempranas. Con 'La hija del Fénix', Bonete debuta como novelista y reafirma su compromiso con una sociedad que, hoy más que nunca, necesita la pausa que solo la literatura puede ofrecer.