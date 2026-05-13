Fundación Triángulo sobre el desmarque de Vox de la declaración contra la homofobia en Extremadura: "La mejor respuesta ante su odio es celebrar Los Palomos"

"La mejor respuesta ante su odio es celebrar Los Palomos". Es lo que ha dicho Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo, tras ser preguntada por la prensa por la declaración institucional de apoyo al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (que se conmemora el 17 de mayo), que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó ayer con el respaldo del PP y la oposición de los dos consejeros de Vox.

"Somos más quienes estamos en la diversidad y en el lado correcto de la historia que quienes se han desmarcado de esa declaración institucional", ha defendido Tostado, quien ha asegurado que continuarán reclamando a las instituciones que estén de "nuestro lado" y seguirán trabajando como hasta ahora para atender a las personas que son rechazadas en sus entornos por su orientación sexual o las que creen que no merece la pena vivir por no sentirse aceptadas.

Aunque no por esperada, la postura de Vox "deja de rechinar", según la presidenta de Fundación Triángulo, que ha insistido en que la mejor manera de combatir el odio es "proclamando la diversidad" y ha advertido que no les temblará el pulso a la hora de señalar a quienes ataquen al colectivo.

Tostado ha hecho estas declaraciones en la presentación de Los Palomos 2026, a la que también ha asistido la secretaria de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez. Esta última ha defendido que el Gobierno regional refleja la voluntad del 60% de los extremeños que votaron en las últimas elecciones autonómicas, pero que está conformado por dos partidos con "ideologías distintas".

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En este sentido, Sánchez ha recordado que la declaración institucional contra la homofobia se hizo por primera vez el año pasado, con María Guardiola como presidenta, para reafirmar el compromiso en la lucha contra los delitos de odio y para que cualquier persona puede desarrollar su proyecto de vida "sin miedo y en libertad". "Y en eso vamos a seguir trabajando", ha añadido la secretaria general, quien ha querido trasladar un mensaje "de tranquilidad" porque las políticas en igualdad y derechos de las personas LGTBI están "blindados".