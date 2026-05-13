Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Romería BótoaGuardianes del planazoSentencia
instagram

En el Hospital Universitario

La Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz celebra su asamblea el 29 de mayo

Tras su clausura, se conmemorará el Día del Donante, que contará con la actuación de la Camerata Orquestal de Viento del conservatorio Juan Vázquez

Reunión de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz, en una imagen de archivo.

Reunión de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz, en una imagen de archivo. / JOTA GRANADO

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz celebrará su LV Asamblea General Ordinaria el próximo 29 de mayo en el salón de actos Guadiana del Hospital Universitario.

La hora de inicio se ha fijado a las siete de la tarde, en primera convocatoria, y a las 19.30 horas, en segunda y última.

Entre los temas del orden del día, figuran la aprobación del acta anterior, la presentación de los informes de gestión y económico y la renovación del 50% de los cargos de la junta rectora. Además, habrá intervenciones de las autoridades asistentes.

Noticias relacionadas

Al término de la asamblea, se celebrará el Día del Donante de Sangre de Badajoz, que se iniciará con un concierto solidario a cargo de la Camerata Orquestal de Viento del Conservatorio profesional Juan Vázquez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents