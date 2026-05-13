En el Hospital Universitario
La Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz celebra su asamblea el 29 de mayo
Tras su clausura, se conmemorará el Día del Donante, que contará con la actuación de la Camerata Orquestal de Viento del conservatorio Juan Vázquez
La Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz celebrará su LV Asamblea General Ordinaria el próximo 29 de mayo en el salón de actos Guadiana del Hospital Universitario.
La hora de inicio se ha fijado a las siete de la tarde, en primera convocatoria, y a las 19.30 horas, en segunda y última.
Entre los temas del orden del día, figuran la aprobación del acta anterior, la presentación de los informes de gestión y económico y la renovación del 50% de los cargos de la junta rectora. Además, habrá intervenciones de las autoridades asistentes.
Al término de la asamblea, se celebrará el Día del Donante de Sangre de Badajoz, que se iniciará con un concierto solidario a cargo de la Camerata Orquestal de Viento del Conservatorio profesional Juan Vázquez.
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