Ladilla Rusa y Merche encabezan el cartel de Los Palomos 2026 en Badajoz

Ladilla Rusa, el irreverente y divertido dúo formado por Tania Lozano y Víctor Clares, encabeza el cartel del día grande de Los Palomos 2026, que se celebrará el próximo 6 de junio en Badajoz. Actuará en el escenario de la alcazaba, donde el público también podrá disfrutar con la artista gaditana Merche, que llega con su gira 'Abre tu mente. Ahora 2026' para repasar sus dos décadas en la música, y el cantante, bailarín y performer J Kabello, que está considerado una de las promesas "más potentes" del pop urbano nacional.

Por el escenario de Puerta de Palmas, como en ediciones anteriores, pasarán djs de diferentes estilos, entre ellos los pacenses Los Primos, que un año más son fieles a su cita con la fiesta de la diversidad.

El cartel completo de los artistas que se subirán a los dos escenarios -en los que la música comenzará a sonar a partir de las 17.30 horas- se irá desvelando en las próximas semanas.

En la alcazaba, ejercerá de maestra de ceremonias Arantxa Castilla-La Mancha, drag queen y artista de Badajoz, reconocida por su participación en la primera temporada de Drag Race España. Mientras, en Puerta de Palmas, el presentador será Privan de Camp, nombre artístico del actor, productor y showman extremeño JC Corrales.

Aunque el día grande será el 6 de junio, la programación de Los Palomos 2026 arrancará el 26 de mayo. El calendario de propuestas incluye exposiciones, presentaciones de libros, deporte y gastronomía entre otras.

Así, el 30 de mayo regresa Palomos Kids, que en esta ocasión se celebrará en el Hospital Centro Vivo y contará con Chica Charcos y sus 'Microconcierto de historias' y cuentacuentos a cargo de Drag Femurosa, además del ya consolidado encuentro de familias LGTBI.

Los desayunos, novedad de la Ruta Gastronómica

El 26 de mayo arrancará la X Ruta Gastronómica Los Palomos, que este año, como novedad, además de tapas, tartas y cócteles, incluirá desayunos, y el día 31 tendrá lugar la X Carrera por la Diversidad Los Palomos-Aqualia. No será la única actividad deportiva: por primera vez se ha organizado el torneo de fútbol 'Pichonas' en la margen derecha del río.

Para celebrar el 15 aniversario de Los Palomos, 'El Faro' de la Cadena Ser, con la periodista Mara Torres a la cabeza, visitará Badajoz para grabar un programa especial el 28 de mayo en el palacio de congresos, al que se podrá acceder con invitación.

Otra de las citas destacadas del programa será el podcast en vivo 'Sabor a Queer', conducido por David Velduque, que se grabará en la Residencia Universitaria de la Fundación Caja Badajoz (Rucab) el 5 de junio.

Además, el 1 de junio se presentará el informe 'Sexilio en España' y el 3 de junio, en la sede de Fundación CB, Adrián Chico hablará de 'Sobreviviendo en el mundo gay: una guía para quererse y querer con orgullo', una obra centrada en el bienestar y la autoestima dentro del colectivo LGTBIQ+.

El 4 de junio, Carmen Gastrobar Gin, en la calle San Juan, acogerá la presentación del libro 'Malospelos', del emeritense Dani Broncano, que ha sido reconocido en los Premios Tinta y Pluma como mejor novela juvenil LGTBIQ+.

El programa se ha presentado este miércoles en las Casas Consistoriales. La presidenta de producción de Fundación Triángulo, Silvia Tostado, y la jefa de producción de Los Palomos, Cristina Viciano, han estado acompañada por la secretaria de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, y el diputado de Identidad Cultural de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas.

"Es el espacio más importante de reivindicación LGTBI en Extremadura". Así ha resumido lo que significa la fiesta de Los Palomos Silvia Tostado, quien ha afirmado que frente a los discursos de odio y los intentos de cercenar los derechos del colectivo esta celebración es "un pulmón de aire" y sitúa a la región en el mapa "de los eventos festivos y reivindicativos".

"Es el espacio más importante de reivindicación LGTBI en Extremadura" Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo

La presidenta de Fundación Triángulo ha recordado que esta fiesta por la diversidad nació de la ciudadanía: "Es, sobre todo, de la ciudad de Badajoz y de sus gentes", ha dicho Tostado, que ha reconocido que este año es especial y por eso la organización se ha volcado para que mantenga "su magia".

La secretaria de Igualdad y Conciliación, por su parte, ha asegurado que Los Palomos forma parte "del alma" de Extremadura y una referencia internacional para dar visibilidad a la diversidad. En este sentido, ha querido felicitar a Fundación Triángulo no solo por lo que hacen, "sino por cómo lo hacen" para convertir a la región en territorio "más vivo y diverso". "Es el mejor ejemplo de un mundo mejor", ha señalado Ara Sánchez.

También el diputado de Identidad Cultural ha felicitado a la organización por su trabajo por construir "un mundo mejor" y ha mostrado la disposición de la Diputación de Badajoz a seguir colaborando, especialmente, en unos tiempos en los que, "aunque parezca mentira hay personas con responsabilidades institucionales lanzando discursos de odio al diferente: por eso tenéis no solo nuestro apoyo económico, sino institucional", ha asegurado Cabezas.

En el mismo sentido, el concejal de Cultura ha defendido que Los Palomos se celebra porque "aún es necesario" y ha garantizado el respaldo del Ayuntamiento de Badajoz para que la fiesta siga creciendo.