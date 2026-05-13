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Laura Bastet presenta su obra poética en El Corte Inglés de Badajoz

El encuentro será esta tarde en el espacio de Ámbito Cultural del centro comercial a las 19.00 horas

La poeta Laura Bastet.

La poeta Laura Bastet. / Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Jose Ballesteros

Badajoz

Laura Bastet presentará esta tarde su obra poética en Badajoz. El recorrido a su trayectoria literaria tendrá lugar en el espacio de Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 19.00 horas. Esta cita se encuentra incluida dentro de la programación que el centro comercial organiza bajo el nombre de #LdeLírica que coordina el escritor extremeño Plácido Ramírez.

Laura Bastet (1989) nació en Medellín, Colombia. Es abogada penalista, poeta y escritora, fotógrafa, activista social y artista. Actualmente reside en Puebla del Prior (Badajoz), desde 2023. La autora ha participado en festivales internacionales de poesía y algunos de sus poemas han sido traducidos oficialmente al italiano, al inglés y al chino.

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Bastet es una escritora que cuenta con publicaciones en revistas de poesía, ha participado en recitales y ha sido jurado en certámenes internacionales de poesía. Entre sus obras más destacadas se encuentran los poemarios 'Menor Morti' e 'Imaginen Mortis en 2023, 'Anatomía del placer', en 2020 y 'Cartografía del deseo', en 2025.

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