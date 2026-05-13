Manuel Vilas en Badajoz: "Todas las novelas tienen que ser historias de amor"

La Feria del Libro de Badajoz se detiene durante un segundo para recibir a una de las voces más honestas de la narrativa contemporánea española: Manuel Vilas. El escritor aragonés aterriza en la capital pacense con su última novela bajo el brazo, 'Islandia', un título que evoca frío geográfico, pero que encierra, también, el frío de un amor que se termina.

Para Vilas, la literatura es un espejo de la vida misma y, en 'Islandia', decide explorar un territorio que todos conocemos pero que pocos se atreven a diseccionar con tanta precisión: el momento exacto en que el amor se quiebra. "Es una historia de amor narrada desde el momento en que ese amor se rompe", explica el autor con la pausa que tanto caracterizan sus palabras. La novela arranca con un golpe de realidad, una frase que, la protagonista le lanza a su marido y que resuena por su cruda realidad: "Ya no estoy enamorada de ti". A partir de ese estallido, Vilas construye un relato que no busca el rencor, sino la comprensión.

Realidad y ficción

Una de las preguntas más recurrentes hacia Vilas es dónde termina el ciudadano y dónde empieza el escritor. Su respuesta es tan ambigua como fascinante: "Mi literatura es una gran mezcla de vida e imaginación, pero mis historias arrancan con experiencias que yo he vivido". Para el autor, la veracidad es un requisito indispensable. Necesita creerse la historia para poder plasmarla en sus libros.

En este sentido, el viaje a Islandia que da nombre a la novela no es un recurso literario vacío. Vilas realizó ese crucero para poder narrarlo con "absoluta precisión". Sin embargo, el viaje físico es solo un decorado para un viaje moral y emocional mucho más profundo: el tránsito de un matrimonio que se divorcia pero que se reencuentra en la amistad.

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A diferencia de otros autores que utilizan la ficción con toques de sus propias vidas, Vilas reivindica que siempre escribe "desde el agradecimiento, desde el amor y desde sentimientos positivos", asegurando que su familia lo sabe. Esta filosofía impregna su visión en la que considera "una de las mejores Ferias del Libro de España" por el entusiasmo y la acogida de un público que le hace "sentir una ilusión maravillosa".