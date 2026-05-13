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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Piden 11 años de cárcel para un detenido con un kilo de cocaína tras una persecución de película en Badajoz
El acusado huyó a toda velocidad en su coche, poniendo en riesgo a otros conductores y dos policías nacionales resultaron heridos. Hay dos imputados más en la causa por tenencia ilícita de armas y encubrimiento
Las obras artísticas del Meiac cobran vida gracias a la robotización de cuatro colegios de Badajoz
La iniciativa tiene como objetivo unir arte, creatividad y tecnología a través de la robótica educativa. Podrá verse en el museo hasta el 24 de mayo en horario de 10.00 a 13.30 horas
La experta de Badajoz que desmonta el mito de la lactosa: estos son los quesos que sí puedes comer si eres intolerante
Sonia Martínez, al frente de una auténtica boutique del queso en la capital pacense, defiende los quesos artesanos curados frente a los productos industriales "sin lactosa"
Día de la Fibromialgia en Badajoz: Ana y Loli ponen rostro a la enfermedad invisible
La Asociación Existimos reconoce a ambas socias por su "ejemplo de vida" y por ser símbolo de esperanza para las miles de personas que la padecen
La Diputación de Badajoz presenta los resultados de la primera fase del proyecto Edint
El Hospital Centro Vivo acoge el acto de clausura de la etapa inicial de este programa a las 10.00 horas
- La Guardia Civil detiene en Badajoz a los responsables del robo del camión de los regalos de Monesterio (Badajoz)
- La construcción de Torre Geim IV refuerza la expansión inmobiliaria en la avenida de Elvas de Badajoz con 44 nuevas viviendas
- El Ayuntamiento de Badajoz oferta 225 puestos de trabajo temporales: estos son los requisitos
- Los 'hobbits' del Señor de los Anillos se mudan a las orillas del Guadiana en Badajoz
- Badajoz se entrega a la fe rociera con el inicio simbólico del camino
- Badajoz a medida: La moda que habita el Casco Antiguo
- Dos heridos graves al despeñarse un turismo tras salirse de la A-5 en Talavera la Real (Badajoz)
- Desalojados 17 migrantes sin hogar que dormían en la estación de autobuses de Badajoz