Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El acusado huyó a toda velocidad en su coche, poniendo en riesgo a otros conductores y dos policías nacionales resultaron heridos. Hay dos imputados más en la causa por tenencia ilícita de armas y encubrimiento

La iniciativa tiene como objetivo unir arte, creatividad y tecnología a través de la robótica educativa. Podrá verse en el museo hasta el 24 de mayo en horario de 10.00 a 13.30 horas

Sonia Martínez, al frente de una auténtica boutique del queso en la capital pacense, defiende los quesos artesanos curados frente a los productos industriales "sin lactosa"

La Asociación Existimos reconoce a ambas socias por su "ejemplo de vida" y por ser símbolo de esperanza para las miles de personas que la padecen

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El Hospital Centro Vivo acoge el acto de clausura de la etapa inicial de este programa a las 10.00 horas