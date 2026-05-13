Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Romería BótoaGuardianes del planazoSentencia
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Cocaína, pistola, munición y dinero intervenido por la Policía Nacional en la operación antidroga.

Cocaína, pistola, munición y dinero intervenido por la Policía Nacional en la operación antidroga. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Piden 11 años de cárcel para un detenido con un kilo de cocaína tras una persecución de película en Badajoz

El acusado huyó a toda velocidad en su coche, poniendo en riesgo a otros conductores y dos policías nacionales resultaron heridos. Hay dos imputados más en la causa por tenencia ilícita de armas y encubrimiento

Las obras artísticas del Meiac cobran vida gracias a la robotización de cuatro colegios de Badajoz

La iniciativa tiene como objetivo unir arte, creatividad y tecnología a través de la robótica educativa. Podrá verse en el museo hasta el 24 de mayo en horario de 10.00 a 13.30 horas

La experta de Badajoz que desmonta el mito de la lactosa: estos son los quesos que sí puedes comer si eres intolerante

Sonia Martínez, al frente de una auténtica boutique del queso en la capital pacense, defiende los quesos artesanos curados frente a los productos industriales "sin lactosa"

Día de la Fibromialgia en Badajoz: Ana y Loli ponen rostro a la enfermedad invisible

La Asociación Existimos reconoce a ambas socias por su "ejemplo de vida" y por ser símbolo de esperanza para las miles de personas que la padecen

Noticias relacionadas

La Diputación de Badajoz presenta los resultados de la primera fase del proyecto Edint

El Hospital Centro Vivo acoge el acto de clausura de la etapa inicial de este programa a las 10.00 horas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents