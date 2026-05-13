Porrina de Badajoz y Amália Rodrigues, protagonistas del Festival Flamenco de Oporto (Portugal)

El quinto Festival Flamenco de Oporto (Portugal) acoge este jueves la presentación de la gala “Do Marqués do Flamenco à Rainha do Fado”, un espectáculo inspirado en Porrina de Badajoz y Amália Rodrigues, que fusiona la esencia del flamenco y el fado a través de un amplio elenco de artistas españoles y portugueses.

La producción propone un viaje emocional y artístico entre Extremadura, Andalucía y Portugal, reforzando el diálogo cultural entre dos músicas profundamente unidas por la emoción, la raíz y la identidad popular.

El espectáculo contará con la participación de 14 artistas entre cantaores, bailaores y músicos, 12 de ellos extremeños. Al baile participan los extremeños Jesús Ortega, Carmen La Parreña y Zaira Santos, mientras que el cante estarán voces destacadas como Manuel Pajares, Esther Merino, Francisco Escudero, 'El Perrete', José Gómez, 'Fefo', Maite Olivares, y Paulo Molina.

La parte musical estará acompañada por las guitarras de José Ángel Castilla y Juan Manuel Moreno, junto a la flauta travesera de Ostalinda Suárez.

Como artistas invitados, contará con los reconocidos fadistas Fábia Rebordão y Jorge Fernando, referentes de la música portuguesa contemporánea.

Dentro de este elenco destaca la presencia del bailaor extremeño Jesús Ortega, cuya trayectoria continúa consolidándose en importantes escenarios europeos. Ortega forma parte, además, de la dirección artística del espectáculo, que busca tender puentes entre el flamenco y el fado "desde una mirada actual y compartida".

La cita en la Casa de la Música de Oporto supone una nueva parada internacional dentro de la intensa proyección artística del bailaor extremeño, que continuará posteriormente su gira en Japón, donde impartirá varias master class de jaleos extremeños y presentará un nuevo espectáculo junto a la bailaora japonesa Yoko Tamura.

La producción del evento corre a cargo de Carlota Costa Cabral, al frente de Zález Artist Collect, impulsora de esta propuesta artística internacional que reúne sobre un mismo escenario

algunas de las voces y figuras más representativas del flamenco y el fado contemporáneo. La presencia de artistas extremeños en este cartel vuelve a poner de relieve el "excelente momento creativo" que vive el flamenco de Extremadura y su creciente proyección fuera y dentro de España, especialmente en espacios culturales de referencia como la Casa de la Música de

Oporto.

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La gala se perfila como uno de los momentos más especiales de esta quinta edición del festival, apostando por el diálogo entre culturas, la emoción escénica y la fuerza de las músicas de raíz.