Programación del miércoles 13 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: horarios, actividades y firmas

La Feria del Libro de Badajoz 2026 continúa este miércoles 13 de mayo en el paseo de San Francisco con una programación que mantiene las actividades escolares durante la mañana y concentra buena parte de sus citas literarias por la tarde en la Carpa de Conferencias, con Manuel Vilas y Fernando Bonete entre los nombres destacados.

En la programación matinal destacan este miércoles la emisión en directo de Radio-Edu, que se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas desde el paseo de San Francisco, y la presentación de 'Sociedad 5.0', de Manuel Luis Gómez González-Castel, a las 13.00 horas en la Carpa de Conferencias.

Tarde de presentaciones

La programación de tarde comenzará a las 17.30 horas con la presentación de 'La espía que bailaba', de Chelo Amanda López, en la Carpa de Conferencias. A esa misma hora abrirá el Rincón de la Lectura en la Carpa Infantil, que permanecerá activo hasta las 22.00 horas.

A las 18.00 horas, Piedad López-Castell Zoydo presentará 'Rafael González Castell'. También a las 18.00 horas, la Carpa temática-Ambigú gráfico acogerá un taller infantil de tebeos y tebeoteca.

La actividad literaria continuará a las 18.30 horas con Chus García y la presentación de 'Encaje'. A las 19.00 horas será el turno de Manuel López-Gallego, que dará a conocer 'La flor de la India'.

A las 19.30 horas, Fidel Martínez presentará 'El lejano país de los estanques'. A esa misma hora, la Carpa Infantil acogerá una sesión de cuentacuentos, que se prolongará hasta las 20.15 horas.

El tramo final de la tarde continuará a las 20.00 horas con Julio César Galán y 'Nomadeo argelino y otros exilios'. A las 20.30 horas llegará una de las citas destacadas de la jornada con Fernando Bonete, que presentará 'La hija del Fénix'.

La programación de la Carpa de Conferencias se cerrará a las 21.15 horas con Manuel Vilas y la presentación de 'Islandia', quien sustituye a Lorenzo Silva.

Firmas de libros

La carpa del Ayuntamiento volverá a reunir a autores y lectores a lo largo de la jornada. A las 13.30 horas firmará Manuel Luis Gómez González-Castel. Ya por la tarde, a las 18.00 horas será el turno de Chelo Amanda López y, a las 18.30 horas, de Piedad López-Castell Zoydo.

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Las firmas continuarán a las 19.00 horas con Chus García; a las 19.30 horas, con Manuel López-Gallego; y a las 20.00 horas, con Fidel Martínez. A las 20.15 horas firmará Manuel Vilas, mientras que a las 20.30 horas lo hará Julio César Galán. La agenda de firmas se cerrará a las 21.15 horas con Fernando Bonete.