El PSOE exige explicaciones al Ayuntamiento de Badajoz sobre las actuaciones realizadas en Tres Arroyos

La Agrupación Local del PSOE de Badajoz ha solicitado al equipo de gobierno explicaciones sobre las actuaciones ejecutadas en el parque de Tres Arroyos tras el incendio del pasado verano. La secretaria general socialista, Silvia González Chaves, ha reclamado información específica sobre el uso de maquinaria pesada para el arranque de ejemplares de encinas en este espacio preiurbano de "alto valor ambiental".

Desde la formación han anunciado que solicitarán por vía administrativa toda la documentación relativa a estos trabajos. Entre los documentos exigidos se encuentran la autorización medioambiental, los informes técnicos que avalen la medida, el contrato de ejecución de las obras y el destino de la madera procedente de los ejemplares retirados del terreno. "Si todo está bien hecho, que lo enseñen. Y si no está bien hecho, que asuman responsabilidades", ha demandado Silvia González.

Área arrasada por el fuego en Tres Arroyos, el año pasado. / S. GARCÍA

El PSOE reclama una falta de transparencia técnica en la extracción de las encinas del espacio. La secretaria general cuestiona si se actuó con criterio o si "se metió una máquina donde había que haber metido prudencia, informes y respeto al terreno, limpiar no es arrasar", ha sentenciado. También, la portavoz socialista ha añadido que la encina tiene una "gran capacidad natural de rebrote", por lo tanto, "un árbol quemado no es necesariamente un árbol muerto".

Plan de recuperación

El PSOE ha recordado que en el pleno del mes de enero llevó una moción en la que demandaron "algo elemental", según la formación, pidieron al ayuntamiento que interviniera antes de que continuase creciendo el problema. "Han pasado casi cuatro meses desde aquella moción y la situación no ha cambiado lo suficiente", ha manifestado González. Dicha propuesta incluía la gestión forestal del parque, la reparación de caminos y mobiliario, circuitos deportivos, así como la reapertura del Centro de Interpretación y la implementación de programas de educación ambiental.

Según los datos recopilados por el grupo de la oposición, no se han observado cambios significativos en la gestión permanente del parque. Además, según el PSOE, "esto no viene precisamente de ahora", ya en 2021, advirtieron sobre el deterioro del parque. "Cinco años después, tras un incendio grave, seguimos hablando de demasiadas cosas parecidas, la diferencia es que ahora el problema es todavía más serio", ha apelado González.

Imagen del incendio en Tres Arroyos del año pasado. / Infoex

Por otra parte, la secretaria general del PSOE, Silvia González, ha expresado que "Tres Arroyos no puede ser un espacio al que el Ayuntamiento mira solo cuando hay romería, una foto o cuando toca decir que Badajoz tiene un pulmón verde a pocos kilómetros de la ciudad".

Riesgo de incendio

Ante la proximidad del verano de 2026 y las altas temperaturas, el PSOE ha avisado sobre el riesgo de incendio que existe en esta zona. "Nos preocupa, Tres Arroyos no puede llegar otra vez al verano sin una actuación preventiva seria", ha resaltado la secretaria general del partido.

Fotografía del parque periurbano de Tres Arroyos en Badajoz. / La Crónica

En ese sentido, González ha incidido en la necesidad de realizar labores de prevención de incendios. "Después de lo que ocurrió el año pasado, lo mínimo exigible era un plan claro de limpieza, gestión de biomasa, control de matorral, retirada de restos vegetales, revisión de caminos y coordinación de la vigilancia", ha enumerado la secretaria general del PSOE. Desde la formación reivindican que estas propuestas no tienen nada que ver con "estética" sino de "proteger un espacio natural y evitar que un nuevo incendio vuelva a dañar una zona que ya está castigada".

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Asimismo, ante la proximidad de la romería de San Isidro, el PSOE ha reivindicado la limpieza del espacio, recogida de residuos, revisión de accesos, protección del entorno de la ermita y baños portátiles suficientes. Silvia González ha concluido que: "La responsabilidad ciudadana es importante, pero no sustituye a la responsabilidad municipal. La complementa. Pedimos al alcalde que dé explicaciones y actúe antes de que el verano vuelva a poner Tres Arroyos en riesgo".